El belén murciano del Parlamento Europeo. LV
La Murcia que no vemos

«Al belén de Bruselas no le echaron pelotas»

Sones de aguilandos resonaron en el Parlamento europeo para inaugurar el murciano Nacimiento de Griñán

Antonio Botías

Antonio Botías

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:37

Comenta

Algunos dirán, ya me lo veo venir, que inaugurar un belén en el Parlamento Europeo parece un tanto provinciano. Como siempre, por ser más modernos ... que nadie y denostar nuestras tradiciones. Aunque luego adoptemos las de otros, pongo por caso el panettone italiano frente a las autóctonas e inigualables tortas de recao o esos exquisitos dulces navideños que aúnan, desde la Edad Media, las culturas árabe, judía y cristiana. Es decir, las tortas de Pascua, los bilbaos lorquinos, las cartageneras tortas escaldadas, los cordiales de almendra y los suspiros, que son blancas nubes de azúcar condensadas.

