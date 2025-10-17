La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia El estudio informativo para la ampliación hacia la estación del Carmen ha cartografiado 500.000 metros cuadrados del área afectada por la obra

Lázaro Giménez Viernes, 17 de octubre 2025, 01:41

La prolongación del tranvía de Murcia hacia la estación del Carmen culminará este viernes un nuevo hito en su largo camino con el encargo por parte de la Junta de Gobierno de la elaboración del anteproyecto. Este paso llega un año después de que el Ayuntamiento suscribiera un protocolo de colaboración con el Ministerio de Transportes y otro de similares características con la Comunidad Autónoma. Ambos daban un plazo de dos años para la elaboración del proyecto definitivo a cuya financiación ya se sumarían las tres administraciones con un acuerdo conjunto. Ahora, este anteproyecto terminará de perfilar el estudio económico y el modelo de explotación de la inversión. La ampliación supondrá un coste de 92,7 millones de euros y constará de dos kilómetros y cinco paradas para llevar el tranvía hasta la estación del Carmen, que se convertirá un nodo intermodal de transporte con el traslado también de la estación de autobuses.

La ejecución de los protocolos se encuentra, por lo tanto, en su ecuador y para llegar hasta aquí este primer año se llevó a cabo el estudio informativo que hace ahora posible avanzar a la siguiente fase. En este tiempo, se ha procedido al estudio cartográfico de 511.000 metros cuadrados del área de afección de lo que será la obra de esta infraestructura. Desde la Plaza Circular, hacia el sur, el trabajo concluye la presencia de pendientes muy suaves, en la que la cota más alta se encontrará al salvar el río Segura. Sin concretar el punto por donde lo atravesará, sí deja caer el informe que la cota en el Puente Viejo es de 46 metros frente a los 40 del entorno de la Circular.

Las conclusiones de este trabajo a las que ha tenido acceso LA VERDAD no especifican cuál será ese trazado pero sí subrayan que no se encontrará a lo largo del mismo ningún contratiempo en lo que se refiere a la composición del suelo, ya que los estudio geológicos y geotécnicos apuntan que no tendrá que modificarse el proyecto por la exigencia de puntos o lugares de interés geológico.

No habrá expropiaciones

Además de esto, al discurrir el trazado sobre suelo que tiene la categoría de viario y, de esta forma, de titularidad pública, no sería necesario llevar a cabo expropiaciones y no hay derechos afectados.

De igual forma, en materia patrimonial y arqueológica, se ha elaborado un inventario de todos aquellos elementos que cuentan con algún grado de protección. Además de los BIC, se añaden los bienes catalogados por su relevancia cultural, aquellos que están inventariados, los yacimientos arqueológicos y los puntos de intersección con la red de riego. Al tratarse de un área que atraviesa el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, las obras requerirán de un técnico arqueólogo para evitar la afección a estos elementos. Sin embargo, el estudio destaca que la ampliación del tranvía «permitirá reducir el impacto visual sobre estos elementos».

Otro aspecto analizado es el del impacto ambiental, considerando desde la contaminación atmosférica a la emisión de partículas o de ruidos, el riesgo de contaminación subterránea o el consumo energético. En este apartado, apunta el estudio que, al reducirse el uso del vehículo privado con esta prolongación, se conseguirá una mejora en la calidad del aire y disminuirán los niveles de ruido. No se producirán afecciones en la vegetación y en el arbolado existente, poniendo como ejemplo el Jardín de Floridablanca.

Todas esta información recopilada y sus conclusiones serán las que ahora se tengan en cuenta en este anteproyecto. Con su encargo, considera el equipo de gobierno que «se están cumpliendo los plazos» de los protocolos con Ministerio y Comunidad Autónoma.

Mobiliario y elementos desmontables para los grandes eventos En el apartado del impacto visual, el estudio también propone una serie de medidas de integración para reducirlo. De hecho, se plantea minimizar el uso de infraestructuras en superficie y, de igual forma, se apostará por diseños «discretos e integrados» en el caso del mobiliario. Todos estos elementos tendrán que ser desmontables en los tramos del recorrido que también acogen la celebración de grandes eventos, como puede ser el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina.