Imagen de archivo del hospital Virgen de la Arrixaca. Vicente Vicéns/ AGM

Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia

La herida, de 20 años y que permanece ingresada en La Arrixaca, manipulaba un artefacto pirotécnico cuando sufrió el accidente

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:07

Las fiestas patronales de la pedanía murciana de Puebla de Soto quedaron ensombrecidas el pasado fin de semana por un grave accidente en el que ... una joven de 20 años resultó herida de consideración a causa de las carretillas, un material pirotécnico cuya utilización está prohibida.

