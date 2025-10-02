Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia

Las fiestas patronales de la pedanía murciana de Puebla de Soto quedaron ensombrecidas el pasado fin de semana por un grave accidente en el que ... una joven de 20 años resultó herida de consideración a causa de las carretillas, un material pirotécnico cuya utilización está prohibida.

El suceso se produjo en la madrugada del sábado al domingo, en la calle Mayor de la localidad, cuando un grupo de jóvenes manipulaba este tipo de petardos. La víctima, vecina de la Era Alta y con raíces familiares en Puebla de Soto, sufrió quemaduras extensas en varias partes del cuerpo. Según confirmaron fuentes municipales, fue atendida de urgencia y trasladada al hospital de La Arrixaca, donde permanece ingresada en la Unidad de Quemados en estado grave.

Desde la Junta Municipal recordaron que el lanzamiento de carretillas no forma parte de la programación oficial de las fiestas y que, de hecho, se había activado un dispositivo policial con agentes de la Policía Local y la Policía Nacional para tratar de impedir este tipo de prácticas. «Llevamos dos años reforzando la vigilancia porque queremos erradicar esta costumbre peligrosa, pero bastaron cinco minutos en los que los agentes estaban en otra zona para que se produjera la desgracia», reconocieron desde el organismo.

Desterrar esta tradición

El presidente de la comisión de fiestas recordó además que, días antes del accidente, ya se había hecho un llamamiento público en redes sociales advirtiendo de la necesidad de desterrar tradiciones como las carretillas, que en el pasado causaron numerosos heridos. «Por desgracia, se ha cumplido el peor presagio», lamentó.

A raíz del incidente, la Junta Municipal anunció la suspensión del castillo de fuegos artificiales previsto para la noche del domingo. «Es un gesto de respeto y apoyo hacia la joven afectada y su familia», señala el comunicado difundido por la organización. Los vecinos de Puebla de Soto han mostrado su solidaridad con la familia y han insistido en la urgencia de acabar con unas prácticas que, aunque arraigadas en el pasado, están prohibidas por su peligrosidad. «Esto no puede volver a ocurrir», afirmó un asistente.