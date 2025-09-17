Investigan la presunta agresión de un alumno a su profesor en Llano de Brujas

LA VERDAD MURCIA. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

Los servicios de Inspección Educativa, Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y el Observatorio de la Convivencia de la Región han abierto expediente para analizar un presunto caso de agresión de un estudiante del Instituto Poeta Sánchez Bautista a uno de sus docentes. Los tres organismos recibieron este miércoles la información por parte del centro educativo y «han comenzando a desarrollar las acciones oportunas en este tipode casos», señalaron desde fuentes de la Consejería de Educación.

Al parecer, un estudiante del centro agredió a su profesor en mitad de la clase, por causas que se desconocen. La Consejería no quiso facilitar más detalles del caso. El Instituto Poeta Sánchez Bautista está ubicado en la pedanía murciana de Llano de Brujas.

29 casos

Según el último informe del Observatorio de la Convivencia, con datos del curso 2022-2023, los casos de agresión o denuncia contra docentes ese curso fueron 29, de los que tres acabaron en denuncias que no se han archivado, mientras que en el curso 2021-2022 se registraron 36 casos, de los que 20 finalizaron en denuncia.

El informe expone que los casos de acoso escolar subieron un 23% en el último curso, y que la mayoría se dan en Educación Secundaria.