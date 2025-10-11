La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La Comunidad comunica que ya no es necesaria la presencia de la UME en Los Alcázares
El parque de bomberos de Murcia. E. Botella / AGM

Integran en el servicio de extinción y salvamento a 52 conductores de bomberos

La medida, que incide de manera directa en la profesionalización del servicio, reconoce a 52 personas

LV

MURCIA.

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:07

Era una reivindicación histórica del cuerpo y se le ha dado respuesta. A partir de ahora, los conductores de bomberos formarán parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). La medida, que incide de manera directa en la profesionalización del servicio, reconoce a 52 personas, 22 de las cuales se encuentran en periodo de formación y saldrán de la academia en los próximos meses. Esta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en lo referente a los distintos desempeños del citado servicio, fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno, reflejando sobre el papel el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación celebrada el pasado viernes.

Así, con el cambio aprobado, el Consistorio actualiza la clasificación de los conductores de vehículos especiales sin alterar las funciones del puesto, aunque sí su encuadre administrativo, «lo que permitirá una mayor claridad en la estructura interna del servicio». De este modo lo explicó ayer la vicealcaldesa Rebeca Pérez tras la sesión de la Junta. Además, la modificación se extiende a los 12 operadores de sala y gestores de emergencias. Indican desde el Ayuntamiento que el reconocimiento de estos puestos laborales dentro del organigrama del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento «contribuye a reforzar la profesionalización del servicio, facilitando la coordinación entre los distintos perfiles que intervienen en las emergencias en el municipio de Murcia».

