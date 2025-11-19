Instalarán en Murcia puntos violeta contra el acoso en Navidad Estarán operativos por primera vez durante estas fechas, según el Ayuntamiento, que celebrará el acto central del 25N en La Glorieta

LA VERDAD Murcia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:02

Cinco puntos violeta para atender a posibles víctimas de violencia sexual durante los días más señalados de las celebraciones navideñas es la novedad que ayer adelantó el Ayuntamiento de Murcia en la presentación de los actos conmemorativos del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este dispositivo se llevará a cabo por primera vez y será atendido por personal especializado «cuyo objetivo será ofrecer información y concienciar a la ciudadanía sobre la prevención y erradicación de las violencias sexistas», según el Ayuntamiento. Estos dispositivos «proporcionarán atención, acompañamiento y ayuda a posibles víctimas de agresiones sexuales, reforzando así la garantía de espacios seguros durante las principales celebraciones navideñas del municipio», añade el consistorio.

El día de Nochebuena y en Nochevieja se ubicarán en la plaza Santo Domingo y plaza de la Merced (Universidad de Murcia), de 12.00 a 20.00 horas. La Noche de Reyes estará solo en la Plaza de la Merced, de 12.00 a 20.00 horas.

En cuanto al programa para conmemorar el 25N, el acto institucional se celebrará en la Glorieta de España. Allí se entregará el premio del concurso 'Construyendo la Igualdad' al IES Mariano Baquero Goyanes. Además, se han incluido las actividades organizadas por las Asociaciones Centros de la Mujer, con talleres, charlas y concentraciones, visitas temáticas guiadas y un recital poético, entre otras actividades.