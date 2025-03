Un informe pericial confirma fallos en seguridad en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros

El informe pericial encargado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que instruye las diligencias que se siguen por 13 ... homicidios imprudentes en las discotecas de Atalayas, revela graves deficiencias en las medidas de seguridad contra incendios en las discotecas Teatre y Fonda Milagros. La investigación técnica señala incumplimientos en la normativa de protección contra incendios, fallos en la compartimentación del fuego y deficiencias en las vías de evacuación en las dos salas, donde el 1 de octubre de 2023 un incendio se cobró la vida de trece personas.

El informe, elaborado por una arquitecta perteneciente al Colegio de Arquitectos de Murcia (Coamu), concluye que las discotecas no estaban correctamente compartimentadas, lo que permitió la rápida propagación del fuego de un local a otro. «En cada caso particular se deberá valorar si la diferenciación y el régimen no subsidiario del establecimiento en cuestión son lo suficientemente determinantes para considerarlo como un 'establecimiento' que deba constituir un sector de incendio diferenciado», recoge el documento de casi 200 folios y al que ha tenido acceso LA VERDAD.

A pesar de tratarse de establecimientos con gestión independiente, no existía una separación técnica efectiva que los aislara en caso de incendio, lo que incumplía la exigencia básica de seguridad del código técnico de la edificación. En el análisis del cumplimiento de la normativa, el informe concluye que «no existían evidencias de una compartimentación adecuada entre ambas discotecas».

Además, no había certificaciones sobre la resistencia al fuego de la estructura ni documentación que garantizara la ignifugación de los elementos metálicos y decorativos, lo que pudo haber contribuido a la intensidad y velocidad con la que se desarrolló el incendio. «No se encontraron vestigios de elementos compartimentadores en la zona afectada por el incendio», detalla el peritaje.

El informe, titulado 'Informe pericial sobre cumplimiento de exigencias básicas de seguridad en caso de incendio en local destinado al uso de discoteca Teatre-Fonda Milagros', también señala fallos en las vías de evacuación. En la última inspección del Ayuntamiento de Murcia realizada en 2018, se determinó que la ocupación calculada total de los establecimientos era de 854 personas, de las cuales 545 corresponderían al aforo de Teatre y 309 al aforo de Fonda de Milagros. Así, la longitud de los recorridos de evacuación superaba los límites permitidos, sin que se realizaran correcciones al respecto. «El recorrido de evacuación desde la sala de máquinas y hasta una salida del establecimiento era de 38,87 metros, superando el máximo de 25 metros establecido», señala el informe. Y especifica que no se cumplían las longitudes de los recorridos de evacuación desde el origen ubicado en el palco 15 de la segunda planta —el punto más desfavorable de la discoteca Fonda de Milagros con más de 36 metros de recorrido de evacuación hasta la escalera, y zona donde se encontraron la mayoría de los cuerpos—, tanto si se considera el establecimiento de forma completa, o como dos establecimientos separados.

«En el caso de la Fonda de Milagros, dónde no se cumplen los recorridos de evacuación, se da además la situación de que existe una única escalera no protegida para evacuar a los ocupantes de la planta primera. Dicha escalera posee un ancho suficiente para evacuar a la totalidad de los ocupantes de la planta, pero, en caso de incendio en esta zona, quedaría bloqueada, impidiendo a los ocupantes desalojar la planta y sin que exista otro recorrido alternativo», expone la arquitecta.

En el momento del incendio, los ocupantes del local se vieron atrapados debido a la falta de salidas adecuadas y a la ausencia de señalización suficiente para guiarles en una situación de emergencia. «Las puertas de paso existentes entre ambos establecimientos no eran cortafuegos ni contaban con dispositivos de accionamiento antipánico para la evacuación», añade el documento.

Falta de mantenimiento

Otro aspecto clave según el examen es la deficiente dotación y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. La discoteca Teatre contaba con once extintores en el momento del incendio, un número insuficiente según las necesidades del local. En el caso de Fonda Milagros, la última revisión de sus extintores databa de junio de 2022, sin evidencias de que hubiera sido actualizada en 2023. «No existen registros que acrediten un mantenimiento adecuado de los sistemas de protección contra incendios en ambos establecimientos», señala la arquitecta.

Además, las bocas de incendio equipadas (BIEs) no estaban correctamente distribuidas ni mantenidas, y en el caso de Teatre, solo se constató la existencia de solo una unidad operativa, insuficiente para cubrir el local. «Se observó una clara deficiencia en la distribución y operatividad de las BIEs, lo que pudo afectar la respuesta ante el siniestro. Asimismo, no se ha podido determinar que se haya realizado un seguimiento adecuado de la situación de la seguridad contra incendios en los locales», concluye el informe.