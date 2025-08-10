La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mara Noguera, al fondo, y Montse Pasqual del Riquelme trabajan en la rejería de plomo de las puertas de entrada.

Mara Noguera, al fondo, y Montse Pasqual del Riquelme trabajan en la rejería de plomo de las puertas de entrada. Fotos: Javier Carrión | Vídeo: Lía Guillén

Incendios, golpes y vandalismo: una restauración para no borrar la historia de la Cárcel Vieja de Murcia

Dos experimentadas profesionales recuperan casi cuarenta piezas del mobiliario de la prisión, con una intervención sutil: «Tiene que parecer que todo ha tenido vida»

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:31

Tienen los objetos el valor que o bien cada uno o bien la sociedad en su conjunto quieran darle. Para muchos, esa relevancia –a ... veces económica, a veces puramente sentimental– se dispara cuando una pieza encierra una historia que contar, o cuando «tiene un sabor», tal y como lo resume Montse Pasqual del Riquelme. Ella es una de las veteranas restauradoras que trabajan durante estos meses en la recuperación de las puertas, cartelería, enseres y otros elementos del mobiliario de la Cárcel Vieja de Murcia, que debe finalizar en febrero la segunda fase de su proyecto de rehabilitación.

