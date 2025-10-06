Los huertos de ocio municipales sumarán dos nuevas parcelas en Murcia el próximo año

Mantener la huerta viva y conjugar en un solo espacio beneficios sociales, ambientales y patrimoniales es el ambicioso doble objetivo de la reactivación de los ... huertos de ocio que el Ayuntamiento de Murcia ha impulsado este año, con la adjudicación de 63 parcelas vacantes, siete de nueva creación, y la renovación de las que se encontraban ya en explotación –hasta un total de 155–, y que continuará en 2026 con la puesta a disposición ciudadana de dos nuevas parcelas en El Palmar y en La Albatalía, en este último caso en el entorno del Molino del Amor. Así lo avanzaba a este periódico el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, minutos antes de la apertura del cursillo de formación en técnicas de agricultura ecológica impartido a los más de 60 nuevos usuarios de estos espacios municipales.

Los perfiles de quienes disfrutarán de los huertos de ocio, que se postulan como áreas educativas, formativas y de divulgación de la agroecología y de las prácticas hídricas basadas en la eficiencia, se enmarcan en un amplio abanico en el que han sido priorizados jubilados, pensionistas y personas en situación de desempleo. Además, entidades como el colectivo de intervención social con menores Cefis se encuentran también entre los usuarios de estas tierras, cuyo derecho de explotación –sin ánimo de lucro– se adjudicó el pasado mes de junio para los próximos dos años.

Ampliar Antonio Navarro, Francisco Carpe y, al fondo, Jesús Fernández. Ros Caval / AGM

Para algunos, aproximarse a este agroecosistema de interés que es la huerta antigua de Murcia es todo «un plan de vida». Y cuentan los días que faltan para poder disfrutar por primera vez de una parcela, preparada y habilitada previamente por los técnicos de la adjudicataria del servicio, empresa del grupo Salzillo. Con una superficie media en la horquilla de los 12-13 metros cuadrados a algo más del doble, esperan convertirse en lugares donde brotarán tomates y judías verdes –las bajocas del huertano–, habas y guisantes –los conocidos pésoles– y, en definitiva, las hortalizas que son seña de identidad del territorio murciano.

El municipio cuenta con 155 particiones en una superficie de 17.800 m2, con mayor concentración en la pedanía de Aljucer

Pensionistas jóvenes, con y sin experiencia previa en las labores hortelanas, jubilados de más de 70 años que aún recuerdan las décadas en las que el territorio de huerta le disputaba la partida a los espacios urbanos en las zonas norte y sur del municipio, familias deseosas de formar a sus hijos en actividades agrícolas en un entorno libre de pantallas, todos, han dedicado cuatro horas de formación para encarar esta dedicación de tiempo libre con las mejores herramientas y conociendo de primera mano los requisitos normativos de la actividad.

Formación continua

Una de las novedades incluidas por la concejalía que lidera Navarro Corchón en el reglamento que regula los huertos de ocio municipales ha sido la obligación, por parte de los nuevos usuarios de las parcelas, 63 en total, de asistir a un curso en técnicas de agricultura ecológica previo al acceso a estas parcelas, 'toma de posesión' que se concretará a finales de este mes de octubre. Con el fin de priorizar sistemas de producción ecológica y tradicional, el formador designado y especialista en agricultura y docencia, Jesús Fernández López, técnico superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, ofreció en dos sesiones algunas claves sobre cultivos hortícolas, una el pasado jueves por la mañana y otra el viernes, en horario de tarde. La consigna fue clara: priorizar la calidad a la producción. Tanto la información de esta charla como posteriores iniciativas formativas, desarrolladas por Fernández durante todo el año y que se extenderán al cien por cien de los usuarios, estarán accesibles de forma digital en el área de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente de la web del Ayuntamiento de Murcia.

De larga tradición y amplio respaldo social en otros territorios hortofrutícolas, como Valencia, la atracción por este tipo de espacios, en los ámbitos privado y municipal, es innegable y seduce a personas de toda edad y clase social. De ahí la lista de espera para adjudicarse el uso de los huertos de ocio en Murcia. Así, entre una treintena de asistentes al primer cursillo, que tuvo lugar en el centro cultural Puertas de Castilla, se encontraban dos jubilados que no accedieron en el sorteo a las parcelas por las que optaban en Santiago el Mayor: Fulgencio Ortiz, de 71 años, y Mariano Pina, de 72. Con más suerte en la adjudicación, ya con sus parcelas en mente, Miguel Ángel Sauco y Enrique Hernández Mondéjar, de 44 y 45 años, respectivamente, coincidían en mostrar la ilusión de cultivar este invierno sus propias hortalizas, el primero en Sangonera la Verde y el segundo, en Aljucer.

Usuarios Mariano Pina «Tengo experiencia en la huerta y nací, como aquel que dice, bajo un tormo en lo que ahora es el Morales Meseguer»

Miguel Ángel Sauco «Para mí, esto es un plan personal. Me hace ilusión plantar pésoles, bajocas y habas»

Enrique Hernández «Quiero cultivar lo que siempre hemos tenido: buenos tomates y pimientos picantes»

Fulgencio Ortiz «Gracias a un amigo y a un familiar, conozco lo que es este mundo desde hace más de diez años»

En total, el municipio cuenta con 155 parcelas destinadas a huertos de ocio, con una superficie de 17.800 m², distribuidas en doce áreas distintas. Además de las siete nuevas parcelas habilitadas este año en La Albatalía, en el actual centro de visitantes Molino del Amor, existen particiones en la avenida de El Palmar con Ronda Sur (Aljucer), la más amplia con 4.150 m²; el jardín del Lago (Ronda Sur), con 2.562 m², así como en el Señorío de Sangonera (Sangonera la Verde); Santiago el Mayor; carril Torre Falcó (urbanización Joven Futura, en Espinardo); jardín de los Huertos, en El Castellar (Churra); jardín de Tirocosa (Espinardo); San Pío X, y jardín Fadesa II, en Guadalupe. Otros huertos están ubicados en Santo Ángel, Beniaján, El Puntal y en la urbanización Montevida (El Palmar).