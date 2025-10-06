La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parcela dedicada a huerto de ocio municipal cercana a la pedanía de Santo Ángel, en una imagen de archivo. Ros Caval / AGM

Los huertos de ocio municipales sumarán dos nuevas parcelas en Murcia el próximo año

El Ayuntamiento ampliará la oferta de espacios de cultivo sin ánimo de lucro en El Palmar y en el entorno del Molino del Amor, en La Albatalía

Gema Escobar

Gema Escobar

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:24

Mantener la huerta viva y conjugar en un solo espacio beneficios sociales, ambientales y patrimoniales es el ambicioso doble objetivo de la reactivación de los ... huertos de ocio que el Ayuntamiento de Murcia ha impulsado este año, con la adjudicación de 63 parcelas vacantes, siete de nueva creación, y la renovación de las que se encontraban ya en explotación –hasta un total de 155–, y que continuará en 2026 con la puesta a disposición ciudadana de dos nuevas parcelas en El Palmar y en La Albatalía, en este último caso en el entorno del Molino del Amor. Así lo avanzaba a este periódico el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, minutos antes de la apertura del cursillo de formación en técnicas de agricultura ecológica impartido a los más de 60 nuevos usuarios de estos espacios municipales.

