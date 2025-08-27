La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcelas destinadas a huertos de ocio en el Molino del Amor. Ros Caval / AGM

Acondicionan los huertos de ocio de Murcia que serán trabajados por nuevos titulares

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:23

El Ayuntamiento de Murcia está ultimando los trabajos para acondicionar los huertos de ocio del municipio que serán trabajados por nuevos titulares. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, visitó ayer las siete parcelas de nueva creación ubicadas en el Centro de Interpretación del Molino del Amor, en la pedanía de La Albatalía y que sumadas a las ya existentes alcanzan un total de 155.

El pasado mes de junio se adjudicaron por sorteo las 63 parcelas que quedaban vacantes y se renovaron las 87 restantes, para su explotación durante los dos próximos años. De estas 63, las siete nuevas parcelas serán destinadas a huertos urbanos por primera vez en el terreno anexo al Molino del Amor, en La Albatalía, recientemente convertido en centro de visitantes.

Los trabajos de acondicionamiento de estas nuevas parcelas consisten principalmente en dotarlas de riego, para que los usuarios dispongan de agua, además de aportar tierra vegetal para las futuras cosechas. Los nuevos usuarios, en su mayor parte jubilados, prejubilados y personas desempleadas, tendrán que realizar previamente cursillos de formación en técnicas de agricultura ecológica o agroecología, previsto para septiembre, en cumplimiento del reglamento recientemente modificado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  3. 3 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  4. 4 Septiembre traerá a la Región de Murcia temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  5. 5 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  6. 6

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  7. 7

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  8. 8

    Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia
  9. 9

    La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Acondicionan los huertos de ocio de Murcia que serán trabajados por nuevos titulares

Acondicionan los huertos de ocio de Murcia que serán trabajados por nuevos titulares