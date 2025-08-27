Acondicionan los huertos de ocio de Murcia que serán trabajados por nuevos titulares

LA VERDAD Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia está ultimando los trabajos para acondicionar los huertos de ocio del municipio que serán trabajados por nuevos titulares. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, visitó ayer las siete parcelas de nueva creación ubicadas en el Centro de Interpretación del Molino del Amor, en la pedanía de La Albatalía y que sumadas a las ya existentes alcanzan un total de 155.

El pasado mes de junio se adjudicaron por sorteo las 63 parcelas que quedaban vacantes y se renovaron las 87 restantes, para su explotación durante los dos próximos años. De estas 63, las siete nuevas parcelas serán destinadas a huertos urbanos por primera vez en el terreno anexo al Molino del Amor, en La Albatalía, recientemente convertido en centro de visitantes.

Los trabajos de acondicionamiento de estas nuevas parcelas consisten principalmente en dotarlas de riego, para que los usuarios dispongan de agua, además de aportar tierra vegetal para las futuras cosechas. Los nuevos usuarios, en su mayor parte jubilados, prejubilados y personas desempleadas, tendrán que realizar previamente cursillos de formación en técnicas de agricultura ecológica o agroecología, previsto para septiembre, en cumplimiento del reglamento recientemente modificado.

