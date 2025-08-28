Historia en Belluga, conciertos en el Puente de Hierro y tapas en el Malecón para redondear la Feria de Murcia

Pedro Navarro Jueves, 28 de agosto 2025, 13:27 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

La historia de Murcia desfilará por Belluga en la voz y carne de más de un centenar de artistas. Esta es una de las principales propuestas de la próxima Feria de Murcia, la de la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad. La principal plaza de la ciudad acogerá así el próximo día 11, a partir de las 21.30 horas, en un escenario con forma de media luna, un espectáculo único, creado exclusivamente para esta cita que, y que bajo el nombre de 'Murcia 1.200, el relato de una Historia', hará un repaso a la trayectoria e hitos de la urbe dividido en cuatro bloques: su nacimiento musulmán, el periodo de las tres culturas, el esplendor barro y los vestigios de la Murcia del futuro. Para ello contará, además, con la participación del grupo Belter Souls y del cantaor flamenco Curro Piñana, así como con la dirección artística Pablo de Torres y del dramaturgo y escenógrafo Fran García.

Esta será solo una de las en torno a 300 propuestas que la Feria repartirá, del 4 al 16 de septiembre, a lo largo de 30 ubicaciones que volverán a contar con el río como eje vertebrador, el mismo que dio origen a la creación de la ciudad. Cobra especial protagonismo entre estos una nueva incorporación, la del Puente de Hierro, que contribuirá a reafirmar la faceta musical de esta feria. Este enclave será el escenario de los nuevos 'Atardeceres de Nuestro Aniversario', conciertos acústicos gratuitos que comenzarán cuando empiece a caer sol -sobre las 20.30 horas- y que acogerán una gran diversidad de estilos. Desfilarán por este nuevo espacio, del 8 al 14 de septiembre, artistas como el grupo de versiones 'indie' Marlene, el rockero Santi Campillo, la cantautora Ada Ulises, Factoría, revisando los clásicos de Los Secretos, Carey, con su fusión de géneros tradicionales y modernidad, la música clásica del Cuarteto Assai y, para cerrar, el rock clásico de los Bang de Miguel Bañón.

Los directos tendrán lugar en un escenario especial, no solo por el propio puente y la presencia del Río, sino también porque contará con tecnología 'kinetic', por la cual, esferas de luz, bajarán desde una estructura colocada en el interior del puente y que rodearán a los artistas siguiendo el ritmo de la música, según explicó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés. «La música debe ser accesible para todos y eso es lo que hemos buscado», señaló Antonio Hernández 'El Turro', de Carey. Otras propuestas musicales serán el habitual Lemon Pop, que incluirá el directo de León Benavente, el concierto de la romería de los 40 del Malecón, con Modestia Aparte, o la música tradicional de las cuadrillas de la huerta, así como la verbena popular de la plaza de la Paja. No hay que olvidar tampoco el pregón ferial que correrá a cargo, el próximo día 7, de la banda 'indie' Viva Suecia, y que tendrá un marcado carácter musical, también.

Otros escenarios festivos en torno al río son el recinto de atracciones de La Fica, los Molinos del Río -también con propuestas musicales-, el Puente de los Peligros, con el gran arco floral decimonónico para recibir y despedir a la patrona, la noria panorámica de 'Murcia desde el Cielo' o el Campamento Medieval de las Fiestas de Moros y Cristianos, en el disuasorio del Malecón, y que será el epicentro de unas fiestas en las que kábilas y mesnadas «tirarán la casa por la ventana» en sus desfiles y la representación de sus embajadas, para celebrar la declaración como Fiestas de Interés Turístico Internacional. Frente al Campamento estará el recinto más clásico de la feria, el de los Huertos del Malecón, que será el epicentro de otra de las grandes facetas de la Feria, la Gastronómica.

Gastronomía en el Malecón

Allí, junto a la cocina típica murciana los ventorillos, se volverá a desplegar una feria gastronómica, que llega este año con importantes novedades. Así, junto a las degustaciones de diversos productos y vinos de la denominación de origen Jumilla y junto a las diferentes catas y las actividades 'show cooking' -con participación bajo reserva-, Jecomur (Asociación de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región, instalará un expositor para probar diferentes tapas. Incluye dicha asociación a representantes de 80 restaurantes de la Región. «No pasaremos todos, pero sí unos cuantos, que haremos distintas tapas que cambiarán cada día», Estrella Carrillo, vicepresidenta de Jecomur y propietaria y chef del restaurante Santa Ana. Una propuesta gastronómica más joven será la que tenga lugar en el jardín Chino con la ubicación de la zona 'food trucks'.

Finalmente, para rematar, la feria añadirá su faceta cultural y teatral con un 'Río de cine', que proyectará clásicos del cine familiar en el Segura, con diversas exposiciones de arte con creadores jóvenes y consagrados, y con Teatro en Feria, que traerá una decena de actuaciones tanto en el Romea o el Teatro Circo, por cuyas tablas desfilará actores como Carlos Sobera, Belinda Washington o, la casi ya leyenda del hip-hop español, El Langui. Completa la programación la habitual vertiente taurina de la Feria de Septiembre, que incluirá el pregón de uno de los principales toreros del escalafón, Roca Rey, y una tertulia de diestros en la que participarán Perera, Ureña y Luque. «Y todo esto se desarrollará con toda la seguridad gracias a la participación de más de 700 efectivos vinculados a la seguridad», concluyó el alcalde José Ballesta, para presentar una Feria que vuelve a traer novedades.