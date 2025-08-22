La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hugo, junto a uno de los policías que le escoltó, este viernes. Policía Local

Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años

El pequeño se reencuentra con los agentes que ayudaron a su padre a llegar al hospital cuando sangraba por la boca

LA VERDAD

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:29

Una historia de tensión, pero con final feliz. El pequeño Hugo conoció este viernes a los policías locales de Murcia que le escoltaron hace unos días al hospital Virgen de la Arrixaca, cuando su padre salió a la carrera preso del nerviosismo por el estado de su hijo. Una patrulla le ayudó a llegar y que trataran a tiempo el niño, de dos años, que ya se encuentra plenamente recuperado.

La historia comenzó la semana pasada. La familia estaba en casa cuando Hugo empezó a sangrar por la boca. Ante tal susto, el padre cogió su coche y salió a toda prisa hacia el hospital. En su camino, los agentes se toparon con el coche, que circulaba con las luces de emergencia, así que le dieron el alto en la calle San Nicolás para averiguar qué ocurría, según el informe policial.

El padre salió muy nervioso y explicó la situación a los agentes que, tras conocer la emergencia, no dudaron en ayudar en todo lo posible e hicieron de escolta hasta la zona de Urgencias Materno-Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca. Como forma de agradecimiento a los agentes, el padre grabó todo el trayecto.

«Gracias por confiar. Gracias al equipo por la sangre fría y el corazón caliente», publicó en sus redes sociales la Policía Local de Murcia. En otro detalle de reconocimiento mutuo, los agentes se reecontraron este viernes con el pequeño Hugo en el cuartel del Infante, al que montaron en varios de sus vehículos.

