Herido un ciclista en Murcia en el albergue del Valle, en La Alberca
Servicios de emergencias trasladaron al hospital Virgen de la Arrixaca al hombre, con posible fractura de tobillo y muñeca
LA VERDAD
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:46
Un ciclista resultó herido este domingo en Murcia tras sufrir una caída en las inmediaciones del albergue del Valle, en La Alberca. El 112 recibió una llamada de aviso a las 9.16 horas. Hasta el lugar se movilizó la policía local, que informó de que el varón podía presentar una posible fractura de tobillo y muñeca.
Agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática trasladaron al ciclista hasta el punto donde aguardaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde fue atendido de las lesiones.
