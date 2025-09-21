Herido un ciclista en Murcia en el albergue del Valle, en La Alberca Servicios de emergencias trasladaron al hospital Virgen de la Arrixaca al hombre, con posible fractura de tobillo y muñeca

Puerta de urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

Un ciclista resultó herido este domingo en Murcia tras sufrir una caída en las inmediaciones del albergue del Valle, en La Alberca. El 112 recibió una llamada de aviso a las 9.16 horas. Hasta el lugar se movilizó la policía local, que informó de que el varón podía presentar una posible fractura de tobillo y muñeca.

Agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática trasladaron al ciclista hasta el punto donde aguardaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde fue atendido de las lesiones.