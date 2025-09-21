La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerta de urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

Herido un ciclista en Murcia en el albergue del Valle, en La Alberca

Servicios de emergencias trasladaron al hospital Virgen de la Arrixaca al hombre, con posible fractura de tobillo y muñeca

LA VERDAD

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:46

Un ciclista resultó herido este domingo en Murcia tras sufrir una caída en las inmediaciones del albergue del Valle, en La Alberca. El 112 recibió una llamada de aviso a las 9.16 horas. Hasta el lugar se movilizó la policía local, que informó de que el varón podía presentar una posible fractura de tobillo y muñeca.

Agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática trasladaron al ciclista hasta el punto donde aguardaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde fue atendido de las lesiones.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  4. 4 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  5. 5 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  6. 6

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  7. 7

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  8. 8 Qué ocurre con las cuentas bancarias de una persona fallecida: estos son los pasos que debes seguir
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025
  10. 10

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido un ciclista en Murcia en el albergue del Valle, en La Alberca

Herido un ciclista en Murcia en el albergue del Valle, en La Alberca