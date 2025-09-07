La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El hospital Reina Sofía de Murcia, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal

El chico presentaba una herida en el hombro y solicitó la presencia urgente de policía y sanitarios, según el llamante al 112

LA VERDAD

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:07

Los servicios de emergencia han atendieron y trasladaron a un menor de 16 años que resultó herido por arma blanca en la calle Mayor de El Raal, pedanía de Murcia. A las 22.52 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertó sobre la agresión. Según el llamante, el chico presentaba una herida en el hombro y solicitó la presencia urgente de policía y sanitarios.

Inmediatamente, se dirigieron al lugar del suceso patrullas de la Policía Local y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser atendido y estabilizado, fue trasladado al hospital Reina Sofía de Murcia.

