Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia Pese al éxodo que se produce en estas fechas, la capital de la Región todavía ofrece alternativas de ocio a todos aquellos que permanecen en ella

La nada. Esta es la fuerza destructiva a la que se enfrentaba el reino de Fantasía en la novela juvenil 'La Historia Interminable', tratando de evitar su desaparición dentro de un gran vacío. Históricamente, la ciudad de Murcia y los murcianos que se han quedado en la capital cada 15 de agosto han mantenido una pugna similar a esta. Año tras año, el festivo de la Virgen de la Asunción se convertía en una sucesión de escenas de una ciudad solitaria, que podía recordar en ocasiones a la estampa de una Gran Vía de Madrid totalmente desierta que dejó la película 'Abre los Ojos' de Alejandro Amenábar.

Sin embargo, si bien se lleva años constatando que la Murcia veraniega actual no es la misma que la de hace una década y que la urbe mantiene parte de su vida durante la temporada estival, el conocido como 'festivo de la Virgen de Agosto' representa la prueba final para afianzar este cambio de tendencia. Así, puede parecer todo un reto para aquel que no se encuentra de viaje o ha huido a la playa 'montarse' un plan para hoy que vaya más allá de sentarse en el sofá con el aire acondicionado a toda máquina. Por eso en LA VERDAD hemos articulado una pequeña guía para demostrar que 'nada' es una palabra demasiado tajante y que es posible sobrevivir a la jornada sin encerrarse en casa.

A la hora de arrancar el día, toca cargar las pilas con un buen desayuno y para eso siempre hay opciones. Sin ir más lejos, la premiada cafetería de especialidad Vértigo y Calambre levantará la persiana un día más en la antigua calle Correos para todo aquel dispuesto a endulzarse la mañana o a cerrarla con un contundente 'brunch'. Cierto es, a la hora de continuar la marcha, que la mayoría de los museos de la urbe se encuentran cerrados durante la jornada de hoy: no abren sus puertas, por ejemplo, ni el Museo Salzillo, ni el de la Ciudad, ni el de la Ciencia y el Agua. Tampoco cuenta la Catedral con visitas guiadas, ni siquiera con acceso turístico, y únicamente se encontrará disponible para el culto. Pero sí recibirá visitantes en horario matinal el Centro de Interpretación Madina Mursiya, ubicado en el barrio de Santa Eulalia, y que alberga en su interior los restos arqueológicos musealizados de un tramo de la muralla de la medina de Murcia en el siglo XII y un extenso cementerio musulmán con numerosos tipos de enterramiento desde finales del siglo IX. También lo hará en horario similar el Museo Arqueológico de Murcia, el de Bellas Artes y el Museo Santa Clara.

Para el que quiera continuar con esta inmersión histórica, los llamados 'Free Tour' –en horario de mañana y tarde– no paran durante este día festivo, siempre que se cuente con el número mínimo de cuatro participantes. «El mío, sobre la Murcia Medieval, sale seguro a las 19 horas», comenta el guía Antonio Sánchez, que asegura estar recibiendo a mucho «turista despistado» que esperaba encontrarse en estas fechas con una ciudad en ebullición. Para su reserva, basta con acceder a plataformas 'online' especializadas, como Civitatis.

Otra alternativa es la experiencia inmersiva del Titanic, a través de realidad virtual, que ofrece la empresa Virtual Zone en el centro de ocio ZigZag al precio de 23 euros. A esta se suma la posibilidad de disfrutar de un paseo en barca por el río Segura entre las 18 y las 22 horas. No hay que olvidar, por otra parte, para aquellos que busquen una alternativa más refrescante, que las piscinas municipales abrirán en su horario habitual y que Terra Natura y su parque acuático también estarán activos durante este calurosa jornada.

Alimentar el espíritu y el cuerpo

Puede que de ocio y cultura viva el espíritu, pero el cuerpo lo hace fundamentalmente del alimento. Aunque un gran número de pequeños bares y restaurantes aprovechen esta semana para tomarse un necesario y merecido descanso, los establecimientos del centro con una cierta infraestructura siguen dando servicio, bien durante todo el día, bien en horario nocturno. «La plaza de las Flores funciona prácticamente al completo y yo tengo todos mis locales 'abiertos por vacaciones'», comenta José María Rubiales, propietario del Parlamento Andaluz y presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines.

Tampoco hay que descartar una excursión al Santuario de la Fuensanta con un posterior aperitivo en el Quitapesares o una cena, la cual exigirá reserva. También siguen su ritmo habitual el Mercado de Correos, las heladerías y los locales hosteleros de los centros comerciales y las salas de cine ubicadas dentro de estos.

Para aquellos que tengan cuerpo de séptimo arte, pero prefieran una propuesta un tanto diferente, continúa el exitoso y gratuito ciclo 'Cine bajo las estrellas', organizado por la biblioteca regional y que saca su pantalla a la calle, instalando un cine de verano en el Auditorio Parque de Fofó. Esta noche habrá sesión doble de cine clásico con la proyección a las 21.30 horas de 'Arsénico por compasión', de Frank Capra, y de 'Encadenados', de Alfred Hithcock, desde las 23.30 horas.

No acaba aquí la jornada para aquellos que quieran algo más. Aunque buena parte de los pubs y discotecas de la ciudad se reservan para septiembre, sigue habiendo opciones para tomar una cerveza, una copa o bailar. Permanecen abiertos en agosto establecimientos como Revolver o discotecas como la sala REM, que no faltarán hoy a su cita nocturna. También estará operativo el Invernadero, aunque solo con música ambiental. El club y la terraza de Odiseo y también se encontrarán disponibles. La 'nada' no puede con una ciudad que incluso a medio gas conserva el pulso.