Gran afluencia de manifestantes a la marcha en Murcia contra el genocidio en Gaza Clamor en la Gran Vía para exigir una paz justa y la libertad de Palestina

Pedro Navarro Sábado, 4 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Una agradable sorpresa. Eso supuso para los asistentes el gran nivel de afluencia a la marcha desarrollada por el centro de Murcia contra el genocidio en Gaza y que se sumaba a las movilizaciones en otras 70 ciudades de España. Varios miles de personas llenaron buena parte de la Gran Vía para pedir el fin de los ataques a la población civil gazatí y una paz digna que respete los derechos del pueblo palestino, así como la liberación de los integrantes de la la flotilla apresados.

No había acabado de salir la marcha de la plaza Fuensanta cuando la cabecera ya había sobrepasado la plaza de Santa Isabel. Numerosas 'kufiyas' -el pañuelo tradicional palestino- se dejaron ver, a pesar de lo caluroso de la tarde, entre banderas palestinas y pancartas que clamaban por el fin de la masacre y la reconstrucción del territorio gazatí. Incluso hay quien portaba la letra de la conocida canción 'Bella Ciao' como símbolo de resistencia. Incluso pudo oírse señales como las que se reproducen ante ataques aéreos.

Tampoco se olvidaron los cánticos de la petición de medidas de boicot, sanciones y responsabilidades al Estado de Israel. «Creemos que hoy vamos a doblar el número de participantes que suelen tener estas movilizaciones en Murcia, alcanzando entre cuatro y cinco mil asistentes», señalaba Ginés Fernández, portavoz en Murcia de Palestina Libre, una de las plataformas convocantes, que tachó «el plan de paz de Trump como una estafa para el pueblo palestino, ya que la imposición y la amenaza no es una oferta adecuada para abran negociaciones de paz que respeten la legalidad internacional».

«Son los pueblos los que están empujando para que los gobiernos se muevan», apostillaba, apuntando a movilizaciones como esta, que no van a parar «hasta que se retire el gobierno de Israel de los Territorios Palestinos y su población pueda ejercer su derecho de su determinación». «Tampoco se puede permitir que se mantengan relaciones diplomáticas con Israel mientras se mantenga a 50 personas, integrantes de la flotilla, secuestradas», señalaban desde BDS.

En la cabecera, jóvenes murcianos con raíces árabe -incluidos algunos miembros de la comunidad palestina en la Región- tomaban la voz cantante de la marcha tras una pancarta con el lema 'Murcia con Palestina'. Tras la cabecera pudo verse una protesta pacífica e intergeneracional, con jóvenes, 'yayoflautas' y bastantes niños acompañando a sus padres.

«Lo importante es que la gente ha salido a la calle para mostrar un sentimiento compartido de rechazo a lo que está pasando», señalaba Andrés, que asistía a la marcha desde Lorca. Clara asistía a la marcha con sus hijas y otras familias. «Parece ser que a la gente le late algo dentro ante estas injusticias y era necesario que se demostrara», clamaba. «Hace muchos años que no me manifestaba por ninguna causa y creo que esta merecía volver a la calle», apuntaba Leticia, maestra de profesión.

Entre los participantes en la marcha pudo verse tanto a representantes de la sociedad civil murciana, como Francisco Jarauta, como a representantes de diversas formaciones políticas, incluyendo a Podemos -con Víctor Egío- y el PSRM. La diputada regional Carmina Fernández, acompañada del portavoz municipal en Murcia, Ginés Ruiz, señaló que «queremos que este genocidio pare con una solución real y que respete los acuerdos internacionales». La protesta terminó frente a la Delegación del Gobierno más de dos horas después.