Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia El actor participará este viernes en la colocación simbólica de la primera piedra de esta instalación y en el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Circular

Lázaro Giménez Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:22 | Actualizado 15:06h. Comenta Compartir

El gimnasio pediátrico que el actor Richard Gere y su esposa Alejandra Silva apadrinarán en el Hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia, con 400 metros cuadrados, será el más grande de España con esta finalidad. Lo han confirmado fuentes de la Fundación Aladina, impulsora de este proyecto para el que han sumado la colaboración del actor estadounidense que el viernes visitará la capital.

«Vienen como muestra de apoyo al proyecto de la Fundación Aladina y para ayudar a dar visibilidad a los niños y niñas con cáncer», remarcan también desde esta fundación. Porque, además de proceder la colocación simbólica de la primera piedra de estas instalaciones, el matrimonio Gere también participará en el encendido del árbol de Navidad colocado en la Plaza Circular, donde el protagonismo será para estos menores en tratamiento oncológico.

El acto de colocación de la primera piedra del gimnasio pediátrico tendrá lugar en el Hospital Virgen de la Arrixaca desde las 17.00 horas. Además de Richard Gere y su esposa, está prevista la asistencia del presidente de la Fundación Aladina, Francisco Arango; el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras; y el alcalde de Murcia, José Ballesta, entre otras autoridades regionales y municipales.

Tras la visita al Hospital Virgen de la Arrixaca, Richard Gere asistirá, junto a su mujer Alejandra y representantes de la Fundación Aladina, al encendido del árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia. Los protagonistas de este acto, que comenzará a las 19.00 horas, serán niños que en la actualidad están recibiendo tratamiento contra el cáncer en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

A través de su página web, Fundación Aladina aporta diferentes detalles de este nuevo gimnasio «donde los niños y adolescentes con cáncer puedan realizar la rehabilitación prescrita y Aladina pueda desarrollar su Programa de Ejercicio Físico», explica. El objetivo es llegar al millón de euros necesario para ponerlo en marcha, de los que ahora han recaudado algo más de 350.000 euros.

Ampliar Fundación Aladina

El espacio donde se ubicará el futuro Gimnasio Aladina es actualmente una gran cubierta de más de 400m2 ubicada en la 2a planta del hospital. Para la fundación «es un entorno perfecto para que los niños y adolescentes realicen sus sesiones de ejercicio físico personalizado y deporte en contacto visual con la naturaleza, en un espacio diáfano y transformable, lleno de energía y color y en el que la luz natural entre a raudales».

Contará con superficie techada diáfana que creará un refugio sobre el patio existente, espacio de gimnasio para rehabilitación y deporte, box individuales, dos cuartos de baño, espacio de almacenaje, despacho y espacio exterior. Desde la Fundación Aladina explican que el gimnasio estará destinado a «mejorar la recuperación física y emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, ofreciendo un entorno específico para su rehabilitación y bienestar».

Otras acciones solidarias

No será la única acción solidaria que ha traído de vuelta al actor y a la empresaria española de vuelta a España, donde estos días se volcarán también con la campaña que ha emprendido junto a ella para erradicar el problema de las personas sin hogar.

«Mi marido y yo nos hemos propuesto acabar con esta situación en seis años», contó en mayo Silva a la periodista de La Sexta Ana Pastor en la entrevista que concedió junto a su marido en 'El Objetivo'. Así que, antes de pasar por Murcia, este lunes los dos presentan en Madrid el documental 'Lo que nadie quiere ver', fruto de la colaboración con la Fundación Hogar Sí, sobre la realidad de estas personas que viven en la calle.