Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca La Fundación Aladina impulsará este proyecto; el actor norteamericano también participará, junto a su mujer, en el encendido del árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia, que tendrá como protagonistas a menores enfermos de cáncer

El Ayuntamiento de Murcia emitió este sábado un comunicado ante los rumores relativos a la participación del actor Richard Gere en la inauguración del árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia. La nota distribuida por el Consistorio es la siguiente:

1- Que la finalidad del desplazamiento del matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere a Murcia, es apoyar al trabajo que realiza la Fundación Aladina en la Región de Murcia y a los niños y niñas con cáncer. Este apoyo se traduce en la colocación de la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en nuestro país, un proyecto impulsado por la Fundación Aladina, y cuya construcción comenzará próximamente en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que se presentará el próximo viernes.

2.-. Que la presencia de ambos representa una firme muestra de su compromiso personal y social con la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer, compromiso que el Ayuntamiento reconoce y valora de manera especial a la Fundación Aladina y a The Gere Foundation.

3.- Que la implicación de Alejandra y Richard Gere a través de su fundación constituye un respaldo significativo a esta iniciativa pionera de enorme impacto social.

4.- Que el Ayuntamiento de Murcia había decidido que los protagonistas del encendido del Gran Árbol de la Navidad de ciudad de Murcia sean los niños y niñas enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina.

5.- Que el matrimonio Gere ha decidido, en el marco de su visita a Murcia, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada en el momento mágico del encendido de Gran Árbol de la Navidad, en un gesto profundamente simbólico, destinado a trasladar un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a todos los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad. El Ayuntamiento agradece sinceramente la sensibilidad y cercanía mostrada por los Gere hacia estos niños y sus familias.

6.- Que la Fundación Aladina, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia mantienen desde hace tiempo una colaboración estrecha y constante para hacer realidad este proyecto innovador en el Hospital Virgen de la Arrixaca, cuya única finalidad es mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores que afrontan un proceso oncológico. El Ayuntamiento desea poner en valor este esfuerzo conjunto y agradecer la implicación ejemplar de Alejandra y Richard Gere en esta causa donde los protagonistas y destinatarios son los niños y niñas que padecen cáncer y que luchan de forma valiente contra esta enfermedad.