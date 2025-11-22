La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Richard Gere en febrero de 2025, cuando recibió el premio Goya Internacional. AFP

Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca

La Fundación Aladina impulsará este proyecto; el actor norteamericano también participará, junto a su mujer, en el encendido del árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia, que tendrá como protagonistas a menores enfermos de cáncer

LA VERDAD

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

El Ayuntamiento de Murcia emitió este sábado un comunicado ante los rumores relativos a la participación del actor Richard Gere en la inauguración del árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia. La nota distribuida por el Consistorio es la siguiente:

1- Que la finalidad del desplazamiento del matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere a Murcia, es apoyar al trabajo que realiza la Fundación Aladina en la Región de Murcia y a los niños y niñas con cáncer. Este apoyo se traduce en la colocación de la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en nuestro país, un proyecto impulsado por la Fundación Aladina, y cuya construcción comenzará próximamente en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que se presentará el próximo viernes.

2.-. Que la presencia de ambos representa una firme muestra de su compromiso personal y social con la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer, compromiso que el Ayuntamiento reconoce y valora de manera especial a la Fundación Aladina y a The Gere Foundation.

3.- Que la implicación de Alejandra y Richard Gere a través de su fundación constituye un respaldo significativo a esta iniciativa pionera de enorme impacto social.

4.- Que el Ayuntamiento de Murcia había decidido que los protagonistas del encendido del Gran Árbol de la Navidad de ciudad de Murcia sean los niños y niñas enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación Aladina.

5.- Que el matrimonio Gere ha decidido, en el marco de su visita a Murcia, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada en el momento mágico del encendido de Gran Árbol de la Navidad, en un gesto profundamente simbólico, destinado a trasladar un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a todos los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad. El Ayuntamiento agradece sinceramente la sensibilidad y cercanía mostrada por los Gere hacia estos niños y sus familias.

6.- Que la Fundación Aladina, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia mantienen desde hace tiempo una colaboración estrecha y constante para hacer realidad este proyecto innovador en el Hospital Virgen de la Arrixaca, cuya única finalidad es mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores que afrontan un proceso oncológico. El Ayuntamiento desea poner en valor este esfuerzo conjunto y agradecer la implicación ejemplar de Alejandra y Richard Gere en esta causa donde los protagonistas y destinatarios son los niños y niñas que padecen cáncer y que luchan de forma valiente contra esta enfermedad.

