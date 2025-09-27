La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La rambla Ventosa, este viernes, a su entrada a la calle San Nicolás, en Javalí Viejo. Vicente Vicéns / AGM

«Nadie nos garantiza que no volverá a repetirse»: los vecinos de Javalí Viejo, en Murcia, mantienen su miedo a nuevas riadas

Tres años después de la inundación que costó la vida a un vecino, en la calle San Nicolás muchos propietarios aun no han regresado a sus viviendas mientras otros no ocultan su preocupación

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Murcia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48

La madrugada del 25 al 26 de septiembre de 2022, las precipitaciones que descargaron con intensidad en Murcia se concentraron sobre todo en un único ... punto. Fue en la calle San Nicolás, en Javalí Viejo. Allí, se desbordó la rambla Ventosa. El agua arrastró vehículos, anegó viviendas y cocheras y, en última instancia, se cobró una vida, la de uno de sus vecinos, Antonio. Era la 1 y 17 minutos de la madrugada. Juani tiene el momento marcado, porque también pudo ser ella, que vive un poco más abajo: «Me despertaron y cuando salí, la casa entera estaba marrón de barro». Una enfermedad degenerativa le causa problemas de movilidad y le obliga a usar el andador. Antes de poder reaccionar, se encontró aprisionada con el agua por la cintura en uno de los dormitorios de su casa. Fue rescatada finalmente por los bomberos. Aquella noche se recogieron 40,6 litros por metro cuadrado en solo diez minutos, según la AEMET.

