Fuego de una noche de verano en las calles del municipio de Murcia

Informan de un incendio de matorral en Churra, en el entorno de los centros comerciales». Con buena parte de España ardiendo, y pese a la ... consternación ciudadana por esta terrible situación, avisos como este seguían entrando esta semana en la radio interna de la Policía Local de Murcia. «Cuando llega el verano, no sabemos si porque el calor invita o lo favorece, se disparan este tipo de incidencias, especialmente en montes y solares. A veces es por descuido, a veces de forma intencionada; pero las atendemos todas las semanas, por no decir casi todos los días», explica el subinspector José Mondéjar, a bordo de una de las patrullas del turno de noche, a las que acompaña LA VERDAD.

De hecho, esa misma tarde ya se habían registrado en la sala de control de la comisaría central del Infante otras cuatro alertas por fuegos -de entre los 53 avisos recibidos-, según explica el responsable de la organización de esta durante este turno, el subinspector Antonio Martínez. «Y ha sido una tarde tranquila», apostilla. Notifican nuevamente por radio que se ha detenido al presunto responsable del incendio en Churra.

«Parece ser que buscaba un segundo foco; es curioso, porque normalmente al incendiario le gusta ver su obra y a veces te lo encuentras por el lugar de los hechos, haciéndose el despistado y preguntando por el suceso», destaca Mondéjar, que en 19 años de servicio en el Cuerpo municipal se las ha visto ya de todos los colores.

«El año pasado hubo un tipo que se dedicó a provocarlos por las pedanías de la Cordillera Sur», ratifica el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona. «En cambio, los contenedores arden todo el año; cuando un ciudadano quema mobiliario público lo hace por una situación de descontento personal; en el Espíritu Santo, en Espinardo, después de una intervención el pasado invierno para limitar las hogueras que hacen los vecinos, tuvimos una sucesión de incendios en la barriada y su entorno», destaca el subinspector, explicando que su labor ante un fuego es asegurar la zona y facilitar el tránsito y el trabajo de los equipos de extinción. «Aunque alguna vez nos ha tocado coger un extintor».

Pese a la recurrencia de este tipo de asuntos por las fechas y su candencia en el panorama informativo nacional, no son ni mucho menos estas las únicas incidencias que la Policía Local atiende durante estos días a lo largo y ancho del municipio. El turno de noche del Cuerpo municipal, con sus nueve horas y media de duración, abarca numerosas atenciones y servicios, algunos programados y otros sobrevenidos, que deben gestionarse en el momento, manteniendo siempre la seguridad ciudadana.

El reparto de los primeros se realiza pasadas las nueve de la noche en la reunión informativa que dirige el inspector Antonio González, responsable del turno tercero. «Hay que comprobar con una orden judicial de localización permanente; controlar la retirada de los vehículos para la instalación de los mercados de Santa María de Gracia y La Fama, revisar la situación de una vivienda en El Raal, cerrar los jardines sin horario nocturno, velar por la seguridad de las Noches en Familia...», va enumerando el inspector González mientras reparte los cometidos entre los agentes. «¡Buen servicio!», les desea antes de lanzarlos a la calle.

El servicio público en la sangre

Mondéjar patrulla esa noche con Carmen y José. «A mí me llaman Rubio, que era el nombre que llevaba a la espalda en el campo, cuando jugaba al fútbol», explica este agente novato, recién incorporado al cuerpo y que, como Carmen, viene de familia de policías locales. «Lo llevan en la sangre», bromea Mondéjar, mientras Rock FM ameniza la noche de la mano de los legendarios AC/DC.

Esta noche toca control rutinario de tráfico y seguridad a la entrada de Cabezo de Torres. El incumplimiento más reiterado es la falta de cumplimiento con la Inspección Técnica de Vehículos: 200 euros de sanción que se quedan en 100 euros por pronto pago. «Ahora, metiendo la matrícula en la PDA, sabemos en el momento si han pasado la ITV», explica el subinspector, añadiendo que la comprobación de antecedentes se debe hacer a través de la sala. «Es habitual encontrarse con órdenes de detención o con parejas que viajan juntas pese a que pese sobre el hombre una orden de alejamiento; y nos toca entonces actuar en consecuencia», relata. «Denuncian una carrera de motos en El Ranero», informan a través de la radio.

También se encuentra en la ronda la comprobación del cumplimiento en la retirada de terrazas y el cierre de locales a su hora. «En general no hay problemas, aunque tenemos el caso de un incumplidor manifiesto, con varios establecimientos, al que no le importa recibir sanciones reiteradas», explica Mondéjar, destacando que este regenta algún céntrico 'after' cuyas puertas suelen ser escenario de peleas recurrentes. «Sin embargo, la noche en Murcia, más allá de alguna cuestión en Las Atalayas, no es problemática», destaca.

Lo que sí están habituados a ver los agentes son robos y hurtos, también, sobre todo de móviles. También les preocupa el aumento de los avisos por agresiones sexuales que han percibido y se suelen frustrar antes de que se consume una violación. «Y a las 3 o 4 de la mañana sabemos que nos puede entrar algún robo o asalto; hace unos días interceptamos a una banda de profesionales de fuera de la Región que estaba robando un coche en pedanías para perpetrar otro golpe», zanja. «Los agentes realizan un magnífico trabajo y profesionalidad para garantizar la seguridad de los vecinos, como se puede comprobar en noches como esta», concluye Perona. Protección ante cualquier tipo de fuego.