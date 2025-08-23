La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los agentes realizan diversas comprobaciones en Cabezo de Torres.

Los agentes realizan diversas comprobaciones en Cabezo de Torres. Javier Carrión / AGM

Fuego de una noche de verano en las calles del municipio de Murcia

Los agentes municipales son los primeros en intervenir ante sucesos como robos o agresiones sexuales, entre otros

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:47

Informan de un incendio de matorral en Churra, en el entorno de los centros comerciales». Con buena parte de España ardiendo, y pese a la ... consternación ciudadana por esta terrible situación, avisos como este seguían entrando esta semana en la radio interna de la Policía Local de Murcia. «Cuando llega el verano, no sabemos si porque el calor invita o lo favorece, se disparan este tipo de incidencias, especialmente en montes y solares. A veces es por descuido, a veces de forma intencionada; pero las atendemos todas las semanas, por no decir casi todos los días», explica el subinspector José Mondéjar, a bordo de una de las patrullas del turno de noche, a las que acompaña LA VERDAD.

