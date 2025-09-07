La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia «Garantizamos el respeto a la ley y la defensa de los valores constitucionales», indicó Francisco Lucas a través de las redes sociales

LA VERDAD Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:57 | Actualizado 10:13h.

Francisco Lucas acaba de aterrizar como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia sustituyendo a Mariola Guevara y este sábado por la noche tomó una de sus primeras decisiones en el cargo. «He ordenado la revisión y retirada de todo el material con simbología franquista de la Feria de Murcia a la Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática», indicó el delegado del Gobierno a través de su cuenta personal en la red social X, antes Twitter.

«Desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia garantizamos el respeto a la ley y la defensa de los valores constitucionales», añadió Lucas en su mensaje.