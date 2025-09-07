La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un puesto de la Feria de Murcia con simbología franquista. @Lucassayala

La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia

«Garantizamos el respeto a la ley y la defensa de los valores constitucionales», indicó Francisco Lucas a través de las redes sociales

LA VERDAD

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:57

Francisco Lucas acaba de aterrizar como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia sustituyendo a Mariola Guevara y este sábado por la noche tomó una de sus primeras decisiones en el cargo. «He ordenado la revisión y retirada de todo el material con simbología franquista de la Feria de Murcia a la Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática», indicó el delegado del Gobierno a través de su cuenta personal en la red social X, antes Twitter.

«Desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia garantizamos el respeto a la ley y la defensa de los valores constitucionales», añadió Lucas en su mensaje.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  5. 5

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  6. 6

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  7. 7

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  8. 8 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  9. 9 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sorteo extraordinario del 6 de septiembre de 2025
  10. 10

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia

La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia