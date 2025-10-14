La Feria de Otoño del Comercio Minorista de Murcia presenta una nueva edición en octubre El evento durará cinco días y tendrá lugar en el Paseo Alfonso X El Sabio

El concejal de Turismo, este martes, en la presentación de la Feria de Otoño del Comercio Minorista.

Una nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista tendrá lugar del 22 al 26 de octubre en el Paseo Alfonso X El Sabio, y cuyo horario será de 10h a 14h y de 17h a 21h, excepto el domingo día 26 que será únicamente por la mañana. Esta cita contará con la participación de 30 comercios locales pertenecientes a las asociaciones Nuevo Corazón de Murcia, Triángulo y Centro de Murcia, Asociación de Comerciantes del Carmen, Vista Alegre y '300 metros vip, de calle Jabonerías y calle Sociedad.

Esta feria busca «impulsar el comercio de proximidad, dinamizar las ventas en la campaña de otoño y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia atractiva y familiar en pleno centro de la ciudad». Además, la programación incluirá actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, como conciertos con artistas del festival Crea Joven, demostraciones de belleza y cosmética, actuaciones infantiles de Drilo el Cocodrilo, talleres para niños, así como reparto gratuito de palomitas y algodón de azúcar.

«Queremos que esta feria sea una gran fiesta del comercio murciano, en la que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta local mientras apoyan a nuestros negocios de siempre», destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco durante la presentación.

