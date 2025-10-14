La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El concejal de Turismo, este martes, en la presentación de la Feria de Otoño del Comercio Minorista. Guillermo Carrión / AGM

La Feria de Otoño del Comercio Minorista de Murcia presenta una nueva edición en octubre

El evento durará cinco días y tendrá lugar en el Paseo Alfonso X El Sabio

LA VERDAD

Martes, 14 de octubre 2025, 13:39

Una nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista tendrá lugar del 22 al 26 de octubre en el Paseo Alfonso X El Sabio, y cuyo horario será de 10h a 14h y de 17h a 21h, excepto el domingo día 26 que será únicamente por la mañana. Esta cita contará con la participación de 30 comercios locales pertenecientes a las asociaciones Nuevo Corazón de Murcia, Triángulo y Centro de Murcia, Asociación de Comerciantes del Carmen, Vista Alegre y '300 metros vip, de calle Jabonerías y calle Sociedad.

Esta feria busca «impulsar el comercio de proximidad, dinamizar las ventas en la campaña de otoño y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia atractiva y familiar en pleno centro de la ciudad». Además, la programación incluirá actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, como conciertos con artistas del festival Crea Joven, demostraciones de belleza y cosmética, actuaciones infantiles de Drilo el Cocodrilo, talleres para niños, así como reparto gratuito de palomitas y algodón de azúcar.

«Queremos que esta feria sea una gran fiesta del comercio murciano, en la que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta local mientras apoyan a nuestros negocios de siempre», destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco durante la presentación.

