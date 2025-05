Felipe Fernández: «Empezamos con 30 licencias en Murcia y seis meses después tenemos unas 60»

Nacido en Argentina, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés, Argentina, y MBA de Wharton, la Escuela de Negocios de ... la Universidad de Pensilvania en EE.UU. En 2016, Felipe Fernández Aramburu se unió a Uber, la plataforma de VTC donde ejerció como director general para el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) del negocio de movilidad. Desde septiembre de 2022, es director general de Uber en España y Portugal en el área de movilidad. Tiene 38 años. Entre los logros de esta plataforma, que aterrizó en Murcia hace poco más de medio año, figura el haber duplicado las 30 licencias VTC con las que comenzaron.

–¿Qué llevó a Uber a ofrecer su servicio en Murcia municipio?

–Llevamos en España varios años, pero en los dos últimos comenzamos una expansión y hoy estamos presentes en quince ciudades y esperamos seguir llegando a más. Particularmente en Murcia veíamos que había personas abriendo nuestra aplicación incluso antes de estar aquí. Y mirando población y regiones donde había ese interés elegimos Murcia. Aquí lanzamos en octubre de 2024 dos servicios UberX y Taxi.

–¿Satisfecho de los resultados?

–Desde que llegamos hemos tenido una receptividad mayor. Más de 600.000 personas han abierto nuestra aplicación para pedir un viaje. Se ha confirmado pues, el interés y, definitivamente, una necesidad de más opciones de movilidad en general en toda España y en Murcia en particular. De hecho, el 80% de nuestros usuarios son personas que viven aquí o vienen de otras ciudades. Es un dato muy bueno y que habla de la oportunidad que tenemos para seguir invirtiendo y creciendo aquí.

–Siguiendo con esto último que ha comentado. ¿Qué expectativas de crecimiento tiene tanto en el municipio como en el resto de la Región?

–En general son muy positivas, por ejemplo, a los dos servicios que tenemos acabamos de añadirle un tercero, el Uber Green, de movilidad 100% eléctrica. Y es la tercera ciudad tras Madrid y Málaga. Es muy importante para nosotros porque muestra nuestro compromiso con la movilidad sostenible a nivel mundial.

–¿Y cuál es el papel de la plataforma en este nuevo servicio; cómo lo potencia?

–Trabajamos con diferentes socios estratégicos que son los que luego ayudan al cambios en nuestros vehículos y también damos incentivos, así como a cualquier autónomo que se quieran sumar al servicio. Por ejemplo, tenemos acuerdos con el Banco Santander y con Repsol para que la carga sea más económica. Y ya podemos facilitar resultados donde está en marcha: desde que lanzamos este servicio en Madrid hace tres años nuestra base de vehículos eléctricos se ha multiplicado por 8. Y con el lanzamiento en Murcia, también apostamos por ir convirtiendo en eléctricos todos los vehículos que tenemos en la plataforma. Porque es hacia donde va el mundo, a una movilidad más sostenible.

–Uber empezó en octubre del año pasado en Murcia con 30 licencias. Seis meses después, ¿cuántos vehículos forman parte, actualmente, de la plataforma?

–Alrededor de 60 VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) y una cifra algo menor de taxis que también operan con nosotros en la plataforma. Teniendo en cuenta que en la Región de Murcia hay unas 100 licencias de VTC y alrededor de 800 taxis, creemos que en ambos casos tenemos espacio suficiente para crecer todavía más. Y, en general, en la Región también hay posibilidades de crecer en un servicio tan esencial para la movilidad del día a día.

–Habla usted ya de la Comunidad murciana en general. ¿Tienen planes para implantarse en otros municipios de la Región? ¿Le ha echado el ojo a alguno?

–Conozco la Región, porque estuve el año pasado, y puedo decir que entonces 'echamos el ojo' a municipios como Cartagena, y, en la zona del Mar Menor, a San Pedro del Pinatar y San Javier, por ejemplo. Pero no puedo concretar cuándo llegaremos, porque lo que primero buscamos, antes de implantarnos, es tener un servicio bueno, sostenible, accesible y seguro, así como expandir servicios, donde ya estamos. En definitiva, que sí, lo queremos hacer, pero aún no podemos realizar ese anuncio.

Nuevo Reglamento

–Una de las cuestiones de la que más se está hablando últimamente entre colectivos del taxi y del VTC es el primer reglamento que va a regular a estas plataformas en la Región de Murcia y que ultima la Consejería de Fomento. ¿Les preocupa cómo salga el texto? ¿Han tenido alguna reunión ya con la Administración regional?

–Lo primero es que nos preocupa muchísimo que se hagan estas conversaciones sin que nosotros seamos parte. Lamentablemente, no tenemos más información que la publicada en los medios de comunicación. Hemos solicitado una reunión para trasladarles lo que nosotros planeado, como la electrificación, la movilidad en Murcia. En general, en cualquier lugar al que llegamos lo que buscamos es trabajar muy de la mano y de cerca con los gobiernos locales, porque tenemos la experiencia de estar en más de 10.000 ciudades en el mundo, y hemos visto lo que funciona y lo que no funciona. Y que esto sirva para que el regulador tome una decisión que ayude a sus ciudadanos.

–En la Región han sido los taxis los que no ven claro que las licencias interurbanas las concedan los ayuntamientos y no la Comunidad Autónoma.

–Lo que queremos cuando se avanza o cambia cualquier regulación es que esta incluya a todas las partes y aporte seguridad jurídica a todo el sector.

–Hablando de todas las partes. ¿Qué tal sus relaciones con el colectivo del taxi?

–La rivalidad entre Uber y taxi es antiguo, pero hace años que el taxi es un socio estratégico nuestro a nivel mundial y que se ha demostrado que no sólo no hay rivalidad sino que nos complementamos de una manera bastante buena. Y lo podemos demostrar con números: en Madrid, más de 3.000 taxistas registrados y en Barcelona 1.500. Nosotros queremos ser un socio estratégico para el taxi, que este pueda encontrar en Uber una alternativa adicional de ingresos. De hecho, un taxista que utiliza nuestra plataforma llega a duplicar o triplicar sus ingresos semanales y mensuales. Así, no hay razón por la que no sería una gran idea como taxista sumarse a nuestra plataforma.

–¿Tienen previsto integrar en Uber Murcia toda la oferta del transporte público municipal, como ha hecho en otras ciudades?

–Pensamos hacerlo, a corto plazo, pero no tenemos fecha aún. Sí puedo indicar que ya tenemos la información sobre los trenes, por lo que desde nuestra aplicación se puede comprar en todo el territorio nacional un billete de tren de media y larga distancia desde y hacia Murcia.

–Durante el reciente apagón general en España hubo usuarios que se quejaron de que se subieron las tarifas a precios abusivos, por ejemplo, en Barcelona. ¿Qué medidas tomará la compañía para que no vuelva a ocurrir?

–Durante el apagón, nosotros desde ese lunes a las 14 horas, y hasta el martes por la noche limitamos los precios de manera preventiva y estuvo vigente hasta que se arregló la situación; no se podían subir. Y es algo que hacemos habitualmente para colaborar de manera activa con las administraciones públicas cuando hay momentos extremos. Lo que no podemos evitar son situaciones que provoquen la subida de tarifas porque hay atascos u obras y el trayecto dura más de lo habitual.