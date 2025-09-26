La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los artistas que participan en la canción, en la presentación del videoclip. Ayto.

Estrenado el videoclip de la canción 'Esto es Murcia'

La canción reúne en el mismo proyecto a Viva Suecia, Varry Brava, Walls, Ruth Lorenzo y Kuve

LA VERDAD

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:12

El Teatro Romea fue, este viernes, el escenario elegido para la presentación oficial del videoclip de 'Esto es Murcia', una de las apuestas musicales con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad. El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por los artistas participantes, presentaron el resultado final, que ya se puede visualizar en las plataformas digitales.

El videoclip, dirigido por la creadora de contenido Kalon Bay, es una pieza visual que combina imágenes e ilustraciones de algunos de los rincones más emblemáticos de Murcia, sus plazas, calles históricas y espacios culturales como son la Glorieta, las plazas de Santo Domingo y del Cardenal Belluga, el Teatro Romea y el Santuario de la Fuensanta, así como otras representaciones como son las Fiestas de Primavera y la Navidad. Junto a él, se ha presentado también un vídeo making off, en el que se recoge el proceso creativo y de grabación, con el trabajo de músicos, productores y técnicos que han hecho posible la iniciativa.

La canción ha sido compuesta por Funambulista, Diego Cantero, Jorge Guirao, miembro de Second, y Madbel, y reúne en un mismo proyecto a Viva Suecia, Varry Brava, Walls, Ruth Lorenzo y Kuve, artistas de la Región; un himno pop-indie rock en el que confluyen distintas generaciones, estilos y trayectorias.«Esto es Murcia» es, además, un proyecto con fines solidarios, ya que los beneficios obtenidos con la canción se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Murcia, sumando así un importante componente social a su valor cultural.

Ballesta destacó que «Murcia en este momento está pisando fuerte y eso es gracias a estas nuevas generaciones de murcianos que, cada mañana, cuando se levantaban y miraban por su ventana, ese horizonte se les quedaba pequeño y decidieron sustituir precisamente los obstáculos por horizontes. Así que muchísimas gracias por este esfuerzo, por este trabajo», quien añadió que «se va a convertir en el himno a Murcia de este 1200 aniversario en el inicio del siglo XXI de una nueva Murcia».

