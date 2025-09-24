El entorno de la Rueda de La Ñora, en Murcia, renueva el asfalto y amplía las aceras Los trabajos han abarcado 345 metros de calzada y 159 de aceras tras una inversión de más de 46.000 euros

La vicealdesa de Murcia, Rebeca Pérez, durante su visita de este miércoles a La Ñora.

El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado las obras de la segunda fase de acondicionamiento de la calle Rueda de La Ñora, una actuación que «consolida la transformación del entorno de este enclave emblemático», según apuntaron este miércoles fuentes municipales.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado este miércoles los trabajos ejecutados en el tramo comprendido entre la Rueda de La Ñora y la avenida de la Huerta, con un presupuesto de 46.360,42 euros y un seguimiento arqueológico permanente para preservar el valor patrimonial de la zona.

La intervención no solo mejora la accesibilidad y la seguridad vial, sino que también genera una sensación de plaza en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC), gracias al pavimento asfáltico impreso que aporta un carácter más monumental y acorde con el valor histórico y simbólico de la Rueda.

Los trabajos han consistido en la renovación del firme de la calzada y la ampliación de la acera del margen derecho, que alcanza ahora los dos metros de ancho, garantizando un recorrido más cómodo y seguro para los peatones. La calzada mantiene una anchura mínima de 3,70 metros, facilitando la circulación de vehículos.

Asimismo, se han instalado imbornales en el punto más bajo para optimizar la recogida de aguas pluviales y se han repuesto las salidas actualmente cegadas. En el puente sobre la acequia se ha completado el aglomerado impreso para cubrir todo el ancho del paso.

Nueva señalización horizontal

La obra también ha incluido la demolición y reposición de aceras con adoquín de piedra color ámbar, el fresado del asfalto, la extensión de aglomerado y la colocación de nueva señalización horizontal, especialmente en la intersección con la avenida de la Huerta. En total, se ha actuado sobre 159 metros cuadrados de acera y 345 metros de calzada.

Esta intervención complementa la primera fase, que supuso una inversión de 323.085,80 euros sobre una superficie de 4.477,34 metros cuadrados. Aquella actuación permitió reorganizar calzadas, aceras y zonas ajardinadas para crear un entorno urbano y paisajístico de calidad alrededor de la Rueda de La Ñora.

Entre sus hitos destacan la creación de un paseo peatonal arbolado, la ampliación del jardín junto al acueducto, la puesta en valor de acequias históricas, la construcción de una plaza central con almeces y gradas de piedra, y la senda verde que conecta con Espinardo a través de un recorrido natural entre vegetación autóctona.

De esta forma, Rebeca Pérez, subrayó que «en dos fases hemos invertido 370.000 euros transformando por completo este enclave para hacerlo más accesible, más seguro y atractivo, y sobre todo, potenciar su monumentalidad. Gracias a estas actuaciones, la Rueda de La Ñora se consolida como un punto de encuentro cultural, turístico y vecinal, integrando nuestra memoria agrícola en la vida cotidiana de todos los murcianos».

Con esta segunda fase, el Ayuntamiento de Murcia pone en valor su apuesta por la recuperación del patrimonio de la huerta de Murcia, como es la conservación de la Rueda de La Ñora y su integración en la vida cotidiana y turística del municipio. El objetivo es consolidar este enclave como punto de encuentro, espacio cultural y atractivo dentro de las rutas de la huerta de Murcia, tanto para vecinos como para visitantes.