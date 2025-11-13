Educación espera concluir la instalación de sombrajes en patios de colegios de Murcia esta legislatura

La culminación del Plan Sombra en los centros educativos de Murcia e iniciar la misma actuación en las siete escuelas infantiles de titularidad municipal son ... dos de las actuaciones prioritarias de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, según detalló su titular, Belén Pérez, en la presentación de los presupuestos para 2026. El total, que ascenderá a 11,5 millones de euros, también incluye otra serie de líneas, como la ampliación de la red de salas de estudio, con la apertura de otras tres en el Barrio del Progreso, La Arboleja y Corvera.

En lo que se refiere al Plan Sombra y otras obras en 116 colegios de la localidad, esta área dispondrá de 9,3 millones de euros. Para esta última fase, que sumarían nuevos toldos a los 43 instalados este verano y los 31 en licitación, se va a dotar un presupuesto de 205.000 euros. Esta cantidad está incluida en el montante total destinado al mantenimiento y obras de mejora en los colegios que se centrarán en los próximos meses en la adecuación de aseos, reparación de cubiertas y mejora de pistas deportivas.

Este Plan Sombra, también llega a las escuelas infantiles, para las que se ha incluido una partida de 900.000 euros. La previsión es iniciar la instalación de toldos en al menos la mitad de ellas ya en este ejercicio presupuestario, de forma que se pueda optimizar los espacios al aire libre para los más de 500 alumnos de 0 a 3 años.

El presupuesto también contempla la construcción de un aula de psicomotricidad en la Escuela Infantil La Paz, la instalación de un ascensor en la sede actual que acoge la Escuela Infantil de San Roque en El Palmar y el cambio de la cubierta de la Escuela Infantil El Lugarico.

Tres nuevas salas de estudio

La disponibilidad económica también incluye la creación de tres nuevas Salas de Estudios 24h, que abrirán sus puertas en Barrio del Progreso, La Arboleja y Corvera, que contarán con una inversión de 465.865 euros y sumarán otras 300 plazas a una red que ya en la actualidad dispone de 21 centros por los que pasaron 230.000 personas

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía ha resaltado que «con estas nuevas salas, presupuestadas en 465.865€, se amplía la red de salas en barrios estratégicos, acercando los recursos a más ciudadanos; se apuesta por la conciliación y por la igualdad de oportunidades, siendo el acceso gratuito para mayores de 16 años en estas Salas de Estudio que abren las 24 horas los 365 días del año y que en 2024 acogieron más de 230.000 usuarios».