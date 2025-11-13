La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Obras para colocar sombrajes en el CEIP Río Segura, en Javalí Nuevo, ejecutadas por la Concejalía de Educación. Ayto.

Educación espera concluir la instalación de sombrajes en patios de colegios de Murcia esta legislatura

La Concejalía también acometerá una actuación similar en las siete escuelas infantiles de titularidad municipal, según se contempla en el presupuesto de este departamento

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

La culminación del Plan Sombra en los centros educativos de Murcia e iniciar la misma actuación en las siete escuelas infantiles de titularidad municipal son ... dos de las actuaciones prioritarias de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, según detalló su titular, Belén Pérez, en la presentación de los presupuestos para 2026. El total, que ascenderá a 11,5 millones de euros, también incluye otra serie de líneas, como la ampliación de la red de salas de estudio, con la apertura de otras tres en el Barrio del Progreso, La Arboleja y Corvera.

