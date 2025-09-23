Los ecologistas piden anular el proyecto de alta tensión entre Corvera y El Palmar

LA VERDAD Murcia Martes, 23 de septiembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

El proyecto de instalación de una línea de alta tensión de 132 kilovoltios, cuyo trazado discurriría por El Valle, ha hecho saltar las alarmas de Ecologistas en Acción. Así, después de que el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) sacara ayer a información pública la solicitud de autorización, la organización ecologista denunció que la propuesta –que se prolongaría entre Corvera y El Palmar– «atraviesa un espacio natural protegido, el Parque Regional El Valle y Carrascoy, así como un lugar incluido dentro de Red Natura 2000, el LIC [Lugar de Interés Comunitario] Carrascoy y El Valle». Los ecologistas se han dirigido a la Dirección General de Energía reclamando la anulación del proyecto que, añaden, se ha publicado en el BORM con un «déficit importante de información pública y participación ciudadana». En 2023 un primer trazado fue desestimado, indican, por su alto impacto por parte de la Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Una antigua línea eléctrica

Desde dicho departamento señalan que se trata de un proyecto en tramitación y aún «no tiene ninguna autorización administrativa». «Ha sido sometido a un escrupuloso proceso de información pública en el cual se solicitaron informes a diversos organismos incluidas asociaciones ecologistas, como es habitual en la Consejería, cumpliendo con sus obligaciones de publicidad y transparencia». Recuerdan que el proyecto inicial, tras ese proceso de participación, «no superó el trámite ambiental por afecciones severas a zonas protegidas». «Recientemente, la distribuidora ha presentado una modificación, con la intención de minimizar el impacto y aprovechando los apoyos de otra línea antigua en las zonas protegidas». Es el proyecto que será sometido ahora a evaluación.

Desde la Consejería apuntan que es una infraestructura «estratégica que va a permitir aumentar la capacidad eléctrica de las pedanías del sur de Murcia y también el vertido de energía renovables».