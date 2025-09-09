Ecologistas en Acción pide luchar contra las islas de calor de Murcia con medidas de «renaturalización»

LA VERDAD Murcia Martes, 9 de septiembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción se ha sumado a las entidades que están proponiendo al Ayuntamiento de Murcia diferentes medidas para luchar contra el fenómeno de las islas de calor, para lo que apuestan por la «renaturalización» de los espacios urbanos como forma de mitigar los efectos de cambio climático, según detallan en un comunicado.

En concreto, pide al consistorio de la capital, entre otras medidas, una red de refugios climáticos en jardines, patios y espacios libres de edificación de propiedad municipal. También reclaman una mejor conservación del arbolado urbano e intervenir en descampados y solares vacíos, así como en parques. Sobre estos, añaden que es necesario revisar el protocolo de cierre de los mismos, ya que entienden que son zonas donde la temperatura media es inferior ante episodios de altas temperaturas.

Por otra parte, creen que hay que mejorar los aparcamientos disuasorios, particularmente el de La Flota, «hecho sin sombra y totalmente asfaltado» y despavimentar diversos tramos en el casco urbano y pedanías, «que haga que los suelos más porosos para la retención del agua de lluvia».

Apunta la organización ecologista que son medidas «previas preventivas y precautorias, especialmente las dirigidas a la población más sensible y vulnerable», con ayudarían a conseguir una ciudad «más inclusiva y resiliente frente al calentamiento global».