Drones frenan la eclosión del mosquito tigre en uno de sus principales focos

La mayoría de puntos críticos se encuentran en viviendas privadas

El mosquito tigre no precisa de grandes cantidades de agua para desarrollarse. Le basta una pequeña concentración. Por eso las viviendas particulares son un importante foco de proliferación de este insecto. Hasta el agua que se emplea para regar las macetas que adornan el hogar, o ese cubo de la fregona que no se vacía de manera inmediata, puede ser suficiente para su eclosión. Por eso, tanto desde la empresa de control de plagas como desde el propio Ayuntamiento de Murcia se insiste mucho a la ciudadanía en la necesidad de un correcto mantenimiento de piscinas, sumideros, imbornales, redes de riego, pozos, aljibes e incluso los recipientes que las mascotas utilizan para beber. «Uno de los principales problemas que nos encontramos cuando empezamos los trabajos de prevención es que muchos de los focos más peligrosos se ubican en propiedades privadas, por lo que no podemos actuar directamente sobre ellos», afirma el jefe de Salud del Consistorio murciano, Eduardo González. El Ayuntamiento edita todos los años una guía con consejos para el control y prevención de este insecto. También ha realizado estudios sobre su comportamiento. Estos destacan que el 'Aedes albopictus' se caracteriza por su vuelo corto, no más allá de cien metros, y suele picar en las zonas del cuerpo más próximas al suelo (los tobillos). Además, un solo ejemplar, que necesita las proteínas de la sangre para fecundar sus huevos, pica varias veces.