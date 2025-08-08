Dos detenidos por robar en el interior de varios vehículos en Murcia Uno de los individuos trató de ocultarse en el interior de un contenedor de basura

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 10:01 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia procedieron a la detención de dos hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, después de tratar de huir del lugar donde instantes antes habían sido vistos forzando dos vehículos estacionados en una calle del barrio de Santa María de Gracia de la capital.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada cuando se recibió un aviso para alertar de la presencia de dos individuos tratando de forzar una furgoneta que se encontraba estacionada en la calle Gardenia. De manera inmediata se desplazaron hasta el lugar agentes de Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, que observaron un vehículo con las luces encendidas y el motor en marcha. Junto a él se encontraba un hombre que, al percatarse de la presencia policial, subió precipitadamente con la intención de abandonar el lugar. Los agentes bloquearon el vehículo y procedieron a la identificación del individuo, que encajaba con la descripción de uno de los sospechosos y además portaba un martillo rompe lunas. Los policías también comprobaron que el coche con la ventanilla fracturada tenía el interior revuelto y localizaron en las inmediaciones una furgoneta estacionada que también había sido violentada de la misma forma.

Simultáneamente, agentes de la Policía Local de Murcia que también acudieron ante el aviso observaron a un segundo hombre meterse en el interior de un contenedor de basura con la intención de ocultarse, que resultó ser el segundo involucrado en los hechos y propietario del vehículo donde trató de huir el primero.

Por todo ello, los dos sospechosos fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial decretándose el ingreso en prisión provisional de uno los detenidos como máximo responsable de los hechos.