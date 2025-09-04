Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos Un vigilante de seguridad lo sorprendió forzando un vehículo y sustrayendo objetos de su interior

LA VERDAD Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:53

Un hombre fue detenido en Murcia por la comisión de un delito de robo con fuerza tras sustraer varios productos de alimentación de un supermercado y forzar la puerta de un vehículo para apoderarse de los objetos de su interior.

Efectivos de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención de hechos delictivos acudieron a un establecimiento de alimentación situado en la ciudad Murcia, donde su servicio de seguridad estaba siguiendo a un hombre que acababa de robar en el supermercado y también en el interior de un vehículo.

El vigilante de seguridad del negocio manifestó que fue requerido por trabajadores del supermercado, ya que esta persona había sido sorprendida hurtando varios productos, tras lo cual lo sorprendió en el exterior forzando la puerta de un vehículo y llevándose diversos efectos que introdujo en una mochila para abandonar rápidamente el lugar.

El mismo vigilante de seguridad consiguió retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, quien en base a todo lo expuesto procedieron a su detención por la comisión de un delito de robo con fuerza y otro de hurto. Finalmente, el detenido, al que le constan otras 39 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien dispuso su ingreso en prisión provisional.