Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia El arrestado engañó a más de veinte víctimas con importes que superan en algunos casos los 1.400 euros

LA VERDAD Martes, 14 de octubre 2025, 11:52

La Policía Nacional detuvo en Murcia a un hombre al que se le imputan al menos veinte delitos de estafa tras aprovecharse de su condición de agente comercial inmobiliario y conocimientos en el sector y publicar numerosos anuncios de alquiler de viviendas en la ciudad de Murcia en una conocida plataforma inmobiliaria de internet. Posteriormente, se quedaba con el dinero entregado en concepto de fianza y/o primera mensualidad y no procedía a la entrega acordada de la vivienda.

Las primeras denuncias fueron recibidas por la Policía Nacional durante el pasado mes de Julio, en pleno periodo de búsqueda de viviendas por parte de estudiantes universitarios procedentes de otras provincias, y que ante la necesidad de encontrar una vivienda antes del inicio del curso, realizaron búsquedas en una conocida plataforma de internet, donde el estafador habría colocado multitud de anuncios ofreciendo viviendas a un precio atractivo, aprovechándose de su condición de agente comercial inmobiliario para poder disponer de ubicaciones concretas, llaves de viviendas, documentación acreditativa, fotografías, y todo lo necesario para poder ejecutar las estafas.

La investigación iniciada por la Policía Nacional permitió recopilar desde el primer momento los anuncios publicados en esta plataforma por el presunto estafador. Además, se concretaron diferentes ubicaciones de viviendas en el centro de la ciudad de Murcia que habían sido ofrecidas a estudiantes universitarios, pudiendo aportar los afectados incluso documentos de reserva firmados, ingresos bancarios, mensajes intercambiados con el estafador y todo tipo de detalles de las transacciones realizadas.

El investigado llegaba a concertar las citas con los estudiantes, a mostrarles las viviendas, presentando incluso justificante de su condición de autónomo y certificado bancario de titularidad de cuenta bancaria, todo con el objetivo de generar en la víctima confianza en su gestión, para posteriormente apoderarse del dinero ingresado en concepto de fianza y/o primera mensualidad, y no hacer entrega de la vivienda acordada.

La Policía Nacional procedió a la plena identificación y detención del autor de las estafas, imputándole los hechos y siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

Hasta el momento se tiene conocimiento de más de veinte denuncias similares presentadas contra el implicado en estos hechos, con perjuicios económicos que se mueven entre los 600 y los 1.400 euros por persona afectada, por lo que la estafa continuada podría superar los 20.000 euros, no descartándose la posible existencia de más víctimas.