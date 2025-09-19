La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La fachada de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, en una foto de archivo Nacho García

Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia

El autor accedió al recinto tras forzar una puerta y sustrajo material de la obra que se estaba llevando acabo

LA VERDAD

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:03

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza, tras ser considerado el responsable de acceder al interior del recinto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia y forzar una de sus puertas de acceso para sustraer diverso material de una obra que estaba teniendo lugar en el exterior del edificio. La denuncia presentada en dependencias policiales a finales del pasado mes de julio, informaba de cómo alguien habría forzado una puerta que daba acceso al interior del recinto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, causando daños en su interior y habría sustraído el material de obra.

Esto motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional, que junto con el visionado de las cámaras de seguridad y la labor de los especialistas de la Policía Científica, que lograron extraer vestigios lofoscópicos, es decir, las huellas que dejaron los dibujos capilares de los dedos, en el lugar donde se perpetró el robo con fuerza, produciendo la identificación del responsable de los hechos.

El dispositivo de búsqueda establecido posteriormente, permitió a los agentes de la Policía Nacional localizar y detener al autor del robo, al que le constan 23 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de delitos en el presente año. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

