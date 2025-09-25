Detenido por portar 280 gramos de marihuana en Murcia La investigación continúa abierta para el desmantelamiento de diferentes puntos de venta de sustancias estupefacientes localizados en el lugar de la detención

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre por la comisión de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido portando una bolsa que contenía 280 gramos de marihuana. En el marco de las actuaciones para combatir el menudeo de sustancias estupefacientes en la ciudad de Murcia, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo el pasado 11 de septiembre un dispositivo de vigilancia en el barrio murciano de Espinardo, donde se había detectado un importante incremento en las incautaciones de drogas.

Los agentes observaron a un hombre salir de un inmueble donde podrían estar traficando con diferentes sustancias estupefacientes dado el constante trasiego de personas a cualquier hora del día, y abandonaba apresuradamente la zona. Este persona al percatarse de la presencia policial intentó deshacerse de una bolsa de plástico arrojándola a la carretera, intentando marcharse del lugar, hasta que los agentes logran finalmente interceptarlo.

Tras identificar a este hombre y recuperar la bolsa, comprobaron que en su interior contenía 280 gramos de marihuana, por lo que procedieron a su detención imputándole la comisión de un delito contra la salud pública. El detenido, al que le constan diversas detenciones anteriores fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia. La investigación continúa abierta para el desmantelamiento de diferentes puntos de venta de sustancias estupefacientes localizados en el lugar de la detención.