La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bolsa de marihuana confiscada por la Policía Nacional. Policía Nacional

Detenido por portar 280 gramos de marihuana en Murcia

La investigación continúa abierta para el desmantelamiento de diferentes puntos de venta de sustancias estupefacientes localizados en el lugar de la detención

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:09

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre por la comisión de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido portando una bolsa que contenía 280 gramos de marihuana. En el marco de las actuaciones para combatir el menudeo de sustancias estupefacientes en la ciudad de Murcia, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo el pasado 11 de septiembre un dispositivo de vigilancia en el barrio murciano de Espinardo, donde se había detectado un importante incremento en las incautaciones de drogas.

Los agentes observaron a un hombre salir de un inmueble donde podrían estar traficando con diferentes sustancias estupefacientes dado el constante trasiego de personas a cualquier hora del día, y abandonaba apresuradamente la zona. Este persona al percatarse de la presencia policial intentó deshacerse de una bolsa de plástico arrojándola a la carretera, intentando marcharse del lugar, hasta que los agentes logran finalmente interceptarlo.

Tras identificar a este hombre y recuperar la bolsa, comprobaron que en su interior contenía 280 gramos de marihuana, por lo que procedieron a su detención imputándole la comisión de un delito contra la salud pública. El detenido, al que le constan diversas detenciones anteriores fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia. La investigación continúa abierta para el desmantelamiento de diferentes puntos de venta de sustancias estupefacientes localizados en el lugar de la detención.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  4. 4 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  5. 5

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  6. 6

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  7. 7

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9 Un motorista herido al colisionar con un coche en el centro de Murcia
  10. 10

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido por portar 280 gramos de marihuana en Murcia

Detenido por portar 280 gramos de marihuana en Murcia