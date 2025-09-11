La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La bolsa de marihuana y el dinero incautados. Policía Nacional

Detenido mientras portaba una bolsa con 1,4 kilos de marihuana en Murcia

El arrestado, al percatarse de la presencia policial en la zona del campo de fútbol de La Raya, intentó ocultarse

LA VERDAD

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:47

La Policía Nacional detuvo en la ciudad de Murcia a un hombre al que se le imputa un delito contra la salud pública, al ser interceptado en la vía pública portando una bolsa con 1,4 kilos de cogollos marihuana y una importante cantidad de dinero que llevaba en efectivo.

Unidades de Seguridad Ciudadana, dentro del dispositivo habitual de prevención de delitos en las zonas de pedanías de la ciudad de Murcia, observaron en la zona del campo de futbol de la pedanía de La Raya a un hombre que al percatarse de la presencia policial, intentó ocultarse para despistar la posible acción de los agentes actuantes.

Ante la sospecha de una acción ilícita por parte de este hombre, los agentes de la Policía Nacional procedieron a interceptarlo, comprobando como el mismo portaba una bolsa transparente de grandes dimensiones con sustancias de tipo vegetal de color verdoso.

Una vez revisado el interior de la bolsa, los agentes comprobaron cómo se trataba de cogollos de marihuana, perfectamente secados y preparados para su posible distribución y venta, alcanzando un peso aproximado de 1.400 gramos de marihuana.

Asimismo, el implicado portaba entre sus pertenencias una cantidad de dinero superior a los mil euros en efectivo, en billetes fraccionados de 100, 50 y 10 euros, además de una tarjeta bancaria y justificantes de reintegros que podrían aportar a los investigadores información relevante sobre el origen o el destino de las sustancias estupefacientes intervenidas.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del varón imputándole un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

