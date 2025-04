Detenido por matar a su suegra a puñaladas y herir a su pareja en Murcia

Raúl Hernández Miércoles, 30 de abril 2025, 22:12 | Actualizado 22:58h. Comenta Compartir

Una mujer falleció en la tarde de este martes en una vivienda de la pedanía murciana de Sangonera la Seca, como consecuencia de una agresión con arma blanca ocurrida durante una «riña familiar», según informa la Guardia Civil. Otras dos personas, una mujer y un varón, resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro sanitario. Agentes de la Policía Judicial de la Benemérita han abierto una investigación y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen, tampoco el hecho de que el homicidio se haya producido en el marco de la violencia de género. No obstante, entre el detenido y su pareja no constaban antecedentes por violencia de género, según fuentes oficiales del Instituto Armado.

Los guardias civiles detuvieron a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de homicidio. Según fuentes próximas a la investigación, el arrestado es pareja de la mujer herida, y la víctima mortal es la madre de esta última. El otro herido es el padre del detenido.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.00 horas, cuando los vecinos alertaron de una riña en el domicilio familiar. A la llegada de los agentes y los servicios sanitarios de Emergencias, una de las víctimas ya había fallecido como consecuencia de las heridas. La vivienda quedó precintada y bajo custodia policial. Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para practicar la autopsia que determinará las causas concretas de la muerte.

Este nuevo episodio de violencia en el ámbito familiar recuerda al crimen ocurrido el pasado 23 de enero en la pedanía murciana de Torreagüera, donde un hombre armado con dos pistolas y un cuchillo irrumpió en un bar para cumplir una amenaza de muerte contra su expareja. En este caso se confirmó que se trataba de un caso de violencia de género, ya que Sebastián D. M., de 58 años, entró encapuchado y armado en el local, donde se encontraban varios familiares de su expareja.

Durante el ataque, disparó contra ella, Claudia, pero fue la madre de esta, Alicia, de 78 años, quien recibió el impacto al interponerse en la trayectoria del proyectil. Los familiares consiguieron reducir al agresor y lo retuvieron hasta la llegada de la Guardia Civil. Alicia no sobrevivió pese a las maniobras de reanimación que se le practicaron durante varios minutos. Al contrario que en el homicidio de Sangonera la Seca, en este caso sí que había denuncias previas por malos tratos y amenazas por parte de la expareja. El sospechoso fue detenido y se le incautaron dos armas de fuego.