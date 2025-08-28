Detenido un delincuente tras disfrazarse con una peluca para robar a punta de pistola en una empresa de Murcia El individuo huyó en un camión propiedad de la entidad y días después el vehículo fue localizado totalmente calcinado

El detenido captado por las cámaras de seguridad, en el momento del intento de robo, con un revólver y una peluca.

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 12:50 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación para esclarecer el robo cometido en una empresa de Sangonera la Seca, por un individuo supuestamente armado y disfrazado con una peluca, que culminó, con la colaboración de la Policía Local de Alcantarilla, en la detención del sospechoso como presunto autor de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio.

La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo cometido en una empresa ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca. Un individuo, empuñando un arma similar a un revolver, había intentado robar a dos trabajadores. Como no logró su objetivo, huyó a bordo de un camión propiedad de la empresa. Días más tarde, el vehículo fue localizado en una zona aislada de El Campillo-Alcantarilla, calcinado.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron del escenario delictivo indicios e imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía la llegada a pie del sospechoso. El sujeto parecía empuñar un revólver y llevar puesta una peluca. Los guardias civiles elaboraron un perfil del delincuente del que destacaba su peculiar forma de caminar. Las labores de investigación permitieron averiguar que se trataba de un conocido ladrón, vecino de Alcantarilla, sobre el que se cursaron las correspondientes requisitorias policiales para su detención.

Su búsqueda finalizó cuando agentes de la Policía Local de Alcantarilla alertaron a la Guardia Civil de su localización en el barrio San José Obrero del municipio, donde resultó detenido. Al sospechoso, de 44 años y con un abultado historial delictivo, se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con intimidación, sustracción de vehículo y daños por incendio.