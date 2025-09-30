La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo de la Policía Nacional en la Comisaria del Carmen. CNP

Detenido por cometer cinco robos en viviendas en apenas un día en Murcia

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial estableciéndose su inmediato ingreso en prisión provisional

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:53

La Policía Nacional procedió a la detención de un hombre por la comisión de cinco delitos de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de una vivienda en posesión de varios objetos que no eran de su propiedad y atribuírsele la autoría de otros cuatro robos en viviendas de la zona de Los Garres y Aljucer cometidos en apenas 24 horas.

Una llamada recibida por la Policía Nacional alertaba del posible intento de robo en una vivienda situada en la pedanía murciana de Aljucer, observando a un individuo en el interior del inmueble, lo que motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos.

A su llegada, junto con agentes de la Policía Local de Murcia, consiguieron acceder a la vivienda y sorprendieron a un hombre que trataba de ocultarse y que portaba consigo una mochila con diversos objetos que no eran de su propiedad.

La investigación posterior desarrollada por los agentes de la Policía Nacional permitió que el varón sorprendido en el interior de la vivienda fuera imputado como posible autor de otros cuatro robos cometidos en viviendas de la misma zona y que habían tenido lugar en las últimas 24 horas en viviendas de la misma zona.

El modus operandi con el que se habían llevado a cabo los robos, la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad y varios de los objetos encontrados en la mochila que portaba el varón interceptado, llevaron a que fuera considerado el responsable de los diferentes robos, ya que estos fueron identificados por los diferentes moradores de los inmuebles violentados.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial estableciéndose su inmediato ingreso en prisión provisional.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  6. 6

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  7. 7 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido por cometer cinco robos en viviendas en apenas un día en Murcia

Detenido por cometer cinco robos en viviendas en apenas un día en Murcia