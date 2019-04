«Me han destrozado, este es mi pan» Georgina Caryola (izquierda), ayer, mientras impartía una clase. / guillermo carrión / AGM Georgina Caryola, dueña del Estudio de Danza Camargo, denuncia una persecución ALBERTO GÓMEZ MURCIA Martes, 9 abril 2019, 03:52

El Estudio de Danza Camargo, uno de los que tiene más solera en Murcia y que encadena 37 años consecutivos de actividad, está viviendo uno de sus momentos más bajos después de que el pasado 1 de noviembre tuviera que reducir drásticamente las enseñanzas que impartía en las instalaciones que tiene en la calle Luis Fernández del barrio Infante Juan Manuel. Esta situación se originó por un par de denuncias que recibió el centro por exceso de ruido. El tema derivó en una orden de cese de la actividad expedida por la Concejalía de Urbanismo. La propietaria del estudio, Georgina Caryola, aseguró ayer a 'La Verdad' que «me siento acosada. Estoy muy triste».

La dueña de la escuela no escondió que «estoy emocionalmente destrozada. Lo han conseguido. Me han destrozado, este es mi pan. No solo me han destrozado a mí, también las ilusiones de todos mis alumnos. Estoy con una depresión muy fuerte». No obstante, el centro logró una nueva licencia para impartir clases de pilates, yoga y expresión corporal para niños. Estas enseñanzas son las únicas que sigue impartiendo en su sede en la calle Luis Fernández.

Las clases de danza las está desarrollando en el IES Floridablanca, el CEIP Mariano Aroca, el gimnasio Heracles y la Academia Contrastes. Este cambio de ubicación ha provocado que el Estudio de Danza Camargo haya perdido muchos alumnos. Aún así, en la actualidad mantiene a más de 150, de los que se encargan cinco profesores.

Georgina Caryola aseveró que en los 37 de años de actividad de su escuela «siempre hemos hecho todo lo posible por mantener insonorizadas nuestras instalaciones». En la misma línea, explicó que en 2014 invirtió 55.000 euros en reforzar la insonorización, «porque el local es muy grande y tiene las paredes muy altas. Siempre hemos intentado estar bien con los vecinos y Urbanismo». De forma inicial, el estudio logró una medida cautelar para paralizar la orden de cese de actividad, que le privaba de una licencia como academia de baile que tenía desde 1982.

Nueva normativa

En 2004 realizaron una ampliación en sus instalaciones y desde la escuela no solicitaron la preceptiva licencia para la nueva sala. Un año más tarde apareció una nueva norma municipal que impedía que las academias de baile y danza se ubiquen en locales comerciales. Tras 13 años intentando regularizar su situación, Caryola admitió que «que no lo hemos hecho muy bien».

A mediados de septiembre de 2018, el juzgado tumbó la medida cautelar concedida al Estudio de Danza Camargo propiciando el cierre de sus instalaciones principales para actividades de baile. Este centro tiene la homologación del Ministerio de Educación. Su dueña recordó que «todos los años la inspección nos obliga a presentar el documento de organización del centro, en el que vienen reflejados los alumnos matriculados y el profesorado que imparte las clases». Desde el centro también expusieron que en la actualidad prestan servicio a alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 70 años. Según la propietaria, tenía permiso para abrir de 16 a 22 horas.