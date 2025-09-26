Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia Los implicados marcaban las puertas de las casas de su interés con pegamento transparente y posteriormente accedían a su interior

LA VERDAD Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:39 Comenta Compartir

Desmantelado un grupo criminal que utilizaba hilos de pegamento para entrar a viviendas en MurciaLa Policía Nacional desmanteló una organización criminal especializada en robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible, que estaría asentada en la localidad de Torrevieja, desde donde se desplazaba de forma itinerante por las provincias de Murcia, Albacete y Alicante para cometer los robos. La investigación, iniciada el pasado mes de junio en Murcia ante el importante incremento de robos en viviendas con motivo del inicio de la época estival y de los periodos de vacaciones, permitió identificar a uno de los integrantes de esta organización que sería el encargado de seleccionar edificios y localizar viviendas, donde dejaría colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta, con el propósito de detectar la entrada o salida de sus moradores.

Horas después, otros integrantes de la organización criminal especializados en la apertura de puertas y con amplios conocimientos técnicos de los mecanismos de cierre, regresaban a los domicilios marcados y mediante técnicas de 'bumping', 'magic key' o 'impressioning', lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos, logrando así acceder al interior de la vivienda. Los investigadores de la Policía Nacional establecieron numerosos dispositivos de vigilancia que permitieron conocer el 'modus operandi' de la organización criminal, el reparto de funciones entre sus miembros y su carácter itinerante, comprobando como se desplazaban por diferentes localidades de la costa levantina, y por las provincias de Murcia y Albacete.

Los registros realizados en un domicilio de Torrevieja y en las habitaciones de un hotel de la provincia de Alicante, permitieron a los agentes de la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos, gran cantidad de joyas y 9.000 euros en efectivo, así como herramienta muy especializada para la comisión de los robos con fuerza y varios vehículos utilizados por la organización para sus desplazamientos y para poder cometer los robos en viviendas.

Finalmente, la Policía Nacional procedió a la detención de los cuatro miembros de esta organización criminal, imputándoles al menos diez robos con fuerza en viviendas de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, considerando especialmente relevante su alto grado de especialización en la comisión de robos y la utilización de técnicas complejas con herramientas específicas, decretando la autoridad judicial el inmediato ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados y cabecillas del entramado criminal.