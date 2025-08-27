Desmantelado un grupo criminal dedicado a los vuelcos de droga en Murcia En un zulo, localizado en una zona de monte de Ulea, se localizaron dos fusiles de guerra, abundante munición, chalecos policiales, pasamontañas y placas de matrículas falsas

La Guardia Civil y la Policía Nacional desarrollaron en la Región de Murcia la operación 'Vistrelil-Escorpión'. Una investigación conjunta dirigida a desmantelar un grupo criminal dedicado a los conocidos como vuelcos de droga, que culminaron con la detención de seis personas como presuntas autoras de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de droga, falsedad documental y de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en julio del pasado año, cuando la Policía Nacional tuvo noticia de un tiroteo, ocurrido en una zona residencial de la pedanía murciana de Guadalupe. A plena luz del día, un hombre fue asaltado por varios individuos que esgrimían armas de fuego. Después de amenazarlo, le sustrajeron unas bolsas de grandes dimensiones que contenían sustancias estupefacientes. Ya en el mes de marzo, la Guardia Civil recibió un aviso por un supuesto tiroteo en un domicilio de Archena. Una persona encapuchada había entrado a la vivienda con un fusil de asalto con el que disparó al morador. La víctima resultó herida de gravedad. Ambos ilícitos presentaban una serie de coincidencias por lo que La Policía Nacional y la Guardia Civil continuaron la investigación de forma conjunta.

Las pesquisas practicadas por ambos Cuerpos policiales permitieron localizar un zulo, en una zona de monte de la localidad de Ulea, los agentes incautaron dos armas de fuego de guerra, preparadas para su uso con múltiples cargadores, abundante munición, un chaleco identificativo de Guardia Civil, luces prioritarias de color azul y una linterna de señalización. Estos elementos serían los utilizados durante los vuelcos para hacerse pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma los asaltantes reducían la capacidad de reacción de las víctimas que son, a su vez, delincuentes vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes.

La explotación de la operación se llevó a cabo en los municipios de Murcia y Ricote donde, tras el registro de dos domicilios, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron a tres de los integrantes del grupo criminal. Otros tres individuos fueron detenidos con posterioridad. En estos domicilios se incautó marihuana, teléfonos móviles, dinero y básculas para el pesaje de la droga.

La operación 'Vistrelil-Escorpión' culminó con la desarticulación de un grupo criminal dedicado a vuelcos de droga, cuyos seis miembros fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de droga, falsedad documental y de pertenencia a grupo criminal.

La investigación conjunta ha permitido intervenir un fusil de asalto AK47, un subfusil ACP9, cargadores de armas de guerra, numerosa munición de diferentes calibres, pasamontañas, chalecos policiales, un vehículo de alta gama, marihuana y otros efectos relacionados con los ilícitos investigados. Según se desprende de la investigación, el grupo criminal, también actuó en Almería donde sustrajo un vehículo de alta gama, al que falsificaron las placas de matrícula. Este turismo y otro, robado en Murcia, fueron localizados en un desguace en la provincia de Murcia. Los detenidos, los efectos incautados, las armas intervenidas y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial.