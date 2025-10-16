La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de uno de los tramos que se convertirán en un jardín y zona peatonal tras las obras. Javier Carrión / AGM

Desbloquean el proceso para adjudicar el bulevar del soterramiento en Murcia

Orthem y una UTE son las mejores puntuadas para hacerse con el contrato de ejecución de las obras; la anterior adjudicataria, Ferrovial, es descartada

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:28

Comenta

Hace ya casi un año que salieron a contratación las obras para la construcción del nuevo bulevar de Santiago el Mayor y de la ... senda verde este del soterramiento. Este nuevo tramo de área urbanizada, previsto entre el paso a nivel de Torre de Romo y el camino de Tiñosa, está llamado a convertirse en uno de los símbolos de la actuación que ha permitido eliminar de la superficie las vías del ferrocarril. Tras el anuncio de licitación, todo hacía pensar que este nuevo elemento de la trama urbana –destinado a coser la ciudad y a ayudar a regenerar los barrios del sur– podría estar terminado a comienzos de 2026. Sin embargo, casi doce meses después las obras siguen sin arrancar y tampoco se han adjudicado.

