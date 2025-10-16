Desbloquean el proceso para adjudicar el bulevar del soterramiento en Murcia

Hace ya casi un año que salieron a contratación las obras para la construcción del nuevo bulevar de Santiago el Mayor y de la ... senda verde este del soterramiento. Este nuevo tramo de área urbanizada, previsto entre el paso a nivel de Torre de Romo y el camino de Tiñosa, está llamado a convertirse en uno de los símbolos de la actuación que ha permitido eliminar de la superficie las vías del ferrocarril. Tras el anuncio de licitación, todo hacía pensar que este nuevo elemento de la trama urbana –destinado a coser la ciudad y a ayudar a regenerar los barrios del sur– podría estar terminado a comienzos de 2026. Sin embargo, casi doce meses después las obras siguen sin arrancar y tampoco se han adjudicado.

Pero este vía crucis administrativo para un proyecto que contaba con todas las bendiciones, parece estar cerca de acabarse, aunque nunca se puede descartar una sorpresa más. Y es que la sociedad tripartita Murcia Alta Velocidad, formada por Adif, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento y responsable de la ejecución de las obras del soterramiento, acaba de publicar el nuevo informe de valoración de las ofertas presentadas al proyecto. Se divide este en dos lotes que suman un montante base total de 9.687.174,43 euros, IVA excluido. En principio, se considera que es la de Orthem la mejor propuesta en lo que se refiere al Lote 1, que es el que corresponde al bulevar de Santiago el Mayor y que contaba con un presupuesto base de algo más de cinco millones.

Hay que recordar que esta empresa presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, contra la anterior adjudicación del contrato, el cual fue a la postre estimado. Esta decisión supuso retirar el encargo a la ganadora del concurso, Ferrovial, que en la nueva valoración ha quedado incluso excluida al considerar su oferta «anormal». Por su parte, la mejor puntuada para hacerse con el Lote 2 –entre Ronda Sur y Camino de Tiñosa– es la UTE formada por CHM Obras e Infraestructuras y ACSA Obras e Infraestructuras. Ahora se dará traslado del informe a la Mesa de Contratación y, concluido el proceso de valoración, deberá ser la Comisión Ejecutiva de Murcia Alta Velocidad la que apruebe la nueva adjudicación.

Ofertas para el Metropolitano

Por otra parte, un total de 15 empresas han presentado sus ofertas para la ejecución de la Fase 1 del Parque Metropolitano del Oeste, en Barriomar. Este lunes concluía el plazo de presentación de propuestas para ejecutar la que será la mayor área verde de la ciudad. Doce propuestas optan al Lote 1, el del desarrollo global del parque, y tres al Lote 2, centrado en la zona de juegos infantiles. El proyecto cuenta con un presupuesto base de 6,3 millones.