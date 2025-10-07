La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El hombre denunciado y los menores, en el patinete. Policía Local

Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete

La Policía Local detectó al individuo durante un control en la avenida Región Murciana cuando transportaba a tres niños, de 5, 4 y 3 años, en el mismo vehículo

LA VERDAD

Martes, 7 de octubre 2025, 11:30

Comenta

La Policía Local de Murcia denunció a un hombre por circular en un patinete en el que transportaba a tres menores. Los agentes detectaron al individuo durante un control que la Unidad de Motoristas realizó en la avenida Región Murciana de la capital regional. El hombre denunciado transportaba a tres menores, de 5, 4 y 3 años, en el mismo vehículo, lo que implicaba un evidente riesgo para la seguridad de los pequeños.

Ante este hecho, la Policía Local ha apelado en sus perfiles en las redes socialistas a la «responsabilidad» para preservar la «seguridad vial». Los agentes han hecho un llamamiento a circular de forma adecuada. En el caso de los patinetes, no puede circular más de un conductor en el vehículo.

