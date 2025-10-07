Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete La Policía Local detectó al individuo durante un control en la avenida Región Murciana cuando transportaba a tres niños, de 5, 4 y 3 años, en el mismo vehículo

La Policía Local de Murcia denunció a un hombre por circular en un patinete en el que transportaba a tres menores. Los agentes detectaron al individuo durante un control que la Unidad de Motoristas realizó en la avenida Región Murciana de la capital regional. El hombre denunciado transportaba a tres menores, de 5, 4 y 3 años, en el mismo vehículo, lo que implicaba un evidente riesgo para la seguridad de los pequeños.

Ante este hecho, la Policía Local ha apelado en sus perfiles en las redes socialistas a la «responsabilidad» para preservar la «seguridad vial». Los agentes han hecho un llamamiento a circular de forma adecuada. En el caso de los patinetes, no puede circular más de un conductor en el vehículo.