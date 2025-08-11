Una denuncia de maltrato animal destapa un secadero de marihuana en Murcia En el registro efectuado se han incautado más de 150 plantas y cogollos, todos los dispositivos utilizados para su cultivo ilícito y dos vehículos

LA VERDAD Lunes, 11 de agosto 2025, 14:13

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en la pedanía murciana de Sangonera la Seca la operación 'Torreta', una investigación iniciada, gracias a la colaboración ciudadana, para esclarecer un caso de maltrato animal que ha permitido detectar un cultivo ilícito de marihuana.

Durante la operación, los guardias civiles detuvieron a dos personas e investigado a otras dos, colaboradoras de las primeras; y se incautaron más de 150 plantas de marihuana y cerca de medio centenar de kilogramos de cogollos de esta sustancia, la infraestructura utilizada para su cultivo ilícito y dos vehículos.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de julio, se alertó a los agentes de seguridad de la existencia de tres canes en estado de abandono en una vivienda de la pedanía murciana de Sangonera la Seca, con notables carencias de comida y agua.

En la denuncia, presentada por los propietarios de la vivienda, manifestaron que el inmueble se encontraba arrendado y que sus inquilinos tenían en estado de abandono de tres perros, que hacía tiempo que no se veía a uno de los canes y que los otros mostraban signos de inanición y deshidratación.

Una patrulla de la Guardia Civil se trasladó hasta el lugar para verificar los hechos. En la inspección inicial, hallaron solo dos perros vivos en evidente estado de abandono. Posteriormente, se confirmó que el tercer animal había muerto, presumiblemente por falta de atención.

Además, durante la inspección, los guardias civiles hallaron indicios relacionados con el cultivo ilícito y manipulación de marihuana, por lo que iniciaron una investigación paralela al caso de abandono animal.

Unos días después, dentro del dispositivo de investigación establecido sobre el inmueble y sus moradores por la supuesta relación con el tráfico de drogas, los guardias civiles interceptaron un vehículo que salía de la parcela ocupado por dos personas que transportaba material de refrigeración, al parecer, de la plantación ilegal.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil efectuó la entrada y el registro en la vivienda investigada, en la que se halló un invernadero y secadero de cannabis, con 162 plantas de marihuana y 44 kilogramos de cogollos de esta sustancia, que ha sido incautados, junto con los dispositivos que componían el invernadero.

La operación culminó con la detención de los dos moradores de la vivienda y la investigación de dos colaboradores como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, contra los animales y daños.

La vivienda se modificó sin el permiso de sus propietarios y se realizaron obras para habilitar las zonas de cultivo y secado, originado considerables daños a los arrendadores. Los propietarios del inmueble se hicieron cargo de los dos canes hallados en estado de deshidratación y desnutrición, los cuales recibieron asistencia veterinaria.