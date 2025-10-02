Cultura declara Bien Catalogado al Casino de Torreagüera, en Murcia

LA VERDAD Jueves, 2 de octubre 2025, 15:47 Comenta Compartir

La Consejería de Cultura ha declarado Bien Catalogado al Casino de Torreagüera, en Murcia. Así lo anunciaron este jueves la vicealcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, y el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, durante la visita que han realizado al edificio. Ambos destacaron que el inmueble «inicia una nueva etapa que garantiza su conservación y su puesta en valor como referente cultural y patrimonial de la pedanía».

El edificio albergará el futuro Museo de la Semana Santa de Torreagüera, por lo que las hermandades y cofradías encontrarán en el inmueble un espacio donde conservar su historia y acercarla a vecinos y visitantes. De estilo ecléctico racionalista propio de los años 50, el edificio, de dos plantas y 630 metros cuadrados, combina la sobriedad autárquica de la época con un enfoque hacia la modernidad, reflejado en sus grandes ventanales y espacios abiertos.

Su portada en forma de pórtico, el recibidor octogonal con columnas y la escalera señorial otorgan al conjunto un aire distinguido, enriquecido por detalles de estilo Art Decó en carpinterías, molduras y el mirador de la fachada. Durante la segunda mitad del siglo XX, el Casino fue el epicentro del ocio y la vida social de Torreagüera, llegando a reunir a más de 1.000 socios en su época de mayor esplendor, en los años 60 y 70, cuando la pedanía contaba con apenas 4.000 habitantes. Tras su declive en la década de los 90, el inmueble fue cedido primero para uso como consultorio médico y, en 2009, al Ayuntamiento de Murcia.

El expediente recientemente ratificado destaca la singularidad del inmueble, uno de los escasos ejemplos que aún perviven de los círculos agrarios del siglo XX en la Región, así como su autenticidad, al haber mantenido sus características originales pese al paso del tiempo.