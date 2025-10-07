Críticas del PSOE al abandono del acceso a la autovía A-7 en la pedanía murciana de El Esparragal Para los socialistas, «pone en riesgo la seguridad de miles de vecinos» de esta pedanía y de Cobatillas, y piden un actuación de mejora inmediata

El Grupo Municipal Socialista critica la falta de mantenimiento y el «grave estado de abandono» que presenta la conexión de la A-7 con El Esparragal y Cobatillas. Según la concejala del PSOE Ainhoa Sánchez, existe «un deterioro evidente y una falta total de mantenimiento que compromete la seguridad» de los miles de vehículos que asegura que utilizan a diario este tramo de la Costera Norte.

Según Sánchez, «no existe ningún tipo de mantenimiento, con el consiguiente riesgo para la seguridad de vecinos y vecinas que la usan a diario» y añade que «no podemos permitir que siga completamente desatendida, cuando se trata de una conexión vital para que los residentes de estas pedanías y alrededores accedan al centro de Murcia».

La concejala del PSOE, que realizó este martes una visita a la zona, recordó que, en el último pleno de la Junta Municipal de El Esparragal, el grupo socialista presentó una moción solicitando, de manera específica, el desbroce y acondicionamiento de esta arteria principal, una petición que, hasta la fecha, «no ha recibido respuesta alguna del equipo de gobierno del PP». «Exigimos al ejecutivo local que atienda las necesidades de estos vecinos», apuntó por su parte María Cánovas, la portavoz socialista en la Junta Vecinal.

La edil del PSOE criticó la estrategia de «abandono» del gobierno local hacia las pedanías. «Mientras el alcalde Ballesta centra toda su atención en las cuatro calles del casco urbano, las pedanías siguen siendo las grandes olvidadas del PP. Esta avenida es solo un ejemplo más», en palabras de Sánchez. Al hilo de esto, Sánchez señaló al PP que «los vecinos de pedanías también tenemos derecho a infraestructuras adecuadas como las que disfrutan en el centro» y aseguró que son «los grandes olvidados de Ballesta, menos cuando pagamos los impuestos a cambio de nada».