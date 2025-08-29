Cortan el túnel de Ronda Norte en Murcia por la inundación de un carril La Policía Local recomienda evitar la zona y utilizar rutas alternativas

LA VERDAD Viernes, 29 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

El túnel acceso a la Ronda Norte de Murcia se ha cortado al tráfico este viernes por la tarde por la inundación de uno de los carriles interiores, según informó la Policía Local en su cuenta de X (antes Twitter). Aún se desconoce la causa que ha provocado esta situación.

La Policía Local de Murcia, que se encuentra en la zona de acceso al túnel para señalizar el corte, recomienda evitar la zona y utilizar rutas alternativas, ya que está cortada la entrada por ambos sentidos. Es decir, todo el tráfico debe pasar por la rotonda.