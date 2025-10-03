Cortada al tráfico por obras la avenida de Zarandona de Murcia: cuánto durarán y qué desvíos tomar Los trabajos tienen el objetivo de ampliar la red de saneamiento

La avenida de Zarandona, justo a la altura donde se convierte en el Camino Viejo de Monteagudo, lleva unos días cortada por obras de ampliación de la red de saneamiento. Los trabajos se realizan para dotar del servicio esencial a las viviendas ubicadas entre los números 98 y 106, entre Carril Morales y Carril Jardinera, beneficiando directamente a 11 familias de la zona.

Como consecuencia de este corte, la gran cantidad de tráfico que circula a diario por esta zona, una de las principales avenidas de la zona este del municipio de Murcia, debe coger un desvío por los caminos Olmos y de las Fontanillas, hasta el restaurante Ranga o alguno de los estrechos carriles de huerta. La otra opción es evitar la avenida de Zarandona y cruzar por la de Alicante, otra de las arterias con gran afluencia de tráfico.

Las obras, que cuentan con una inversión de 294.867 euros, tienen un plazo de ejecución de tres meses, por lo que el corte se prolongará hasta final de año. En concreto se van a instalar 280 metros de red de saneamiento en PVCc400, lo que garantizará una infraestructura moderna y eficiente para la gestión de aguas residuales.

Ampliar Nacho García

Además de la ampliación del saneamiento, el proyecto incluye la renovación de 11 acometidas de abastecimiento y la mejora de 3 cruces de riego, lo que optimizará el suministro de agua y la gestión de recursos hídricos en la zona. Para completar la intervención, se llevará a cabo la reposición del asfaltado en todo el ancho del vial en la longitud instalada, abarcando una superficie de 2.450 m², en coordinación con el Ayuntamiento de Murcia.

Estos trabajos forman parte del Plan de Actuaciones 2024-2027, que cuenta con una inversión global de 22 millones de euros, de los que el 50% van destinados a mejoras en pedanías. Además, «ya se ha ejecutado hasta el momento el 40% de las obras previstas para la mejora de estas infraestructuras, beneficiando así a más de 2.000 familias del municipio», según destaca el Ayuntamiento de Murcia.