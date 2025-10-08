Correos pone en funcionamiento dos puntos de recogida de paquetería en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia Los dispositivos se encuentran en el aulario general y la zona sur; ambas taquillas están operativas las 24 horas los 7 días de la semana

LA VERDAD Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:05

Correos ha puesto en funcionamiento sus nuevas taquillas para prestar el servicio de Citypaq dentro del Campus Universitario de Espinardo. Se han instalado dos dispositivos: uno de ellos ubicado en el Aulario General y el segundo en la zona Sur. Ambas taquilas se encuentran en zonas de acceso público con disponibilidad de 24 horas durante los 7 días de la semana.

El principal objetivo de este servicio es facilitar la vida al alumnado y a todas las personas que acuden diariamente a este Campus para que puedan recoger, enviar y devolver sus compras de forma segura, sencilla y ágil, en cualquier momento desde el punto en el que está ubicado el dispositivo Citypaq.

Cada uno de estos Citypaq consta de tres módulos con un total de dieciocho huecos de diferentes capacidades, para adaptarse al tamaño y formato de los paquetes, contando con todos los requisitos de seguridad. Las taquillas inteligentes para la recogida y envío de paquetes, incluidas devoluciones, complementan los servicios de las oficinas de Correos y van consolidándose mes tras mes como una excelente opción para la gestión de paquetes procedentes del comercio electrónico.

Es importante señalar que, durante 2024, la red de más de cincuenta dispositivos Citypaq de Correos en la Región de Murcia gestionó 61.383 paquetes, lo que supuso un crecimiento del 96,3% sobre la cifra del año anterior, cuando se tramitaron 31.274 envíos. Estos equipos automatizados complementan los servicios ofrecidos por la red de 65 oficinas de Correos en la Región durante su horario de atención al público

El servicio Citypaq permite a los usuarios elegir este tipo de dispositivos, que facilita realizar envíos sin tener que acceder a una oficina. También posibilita el envío de paquetes entre particulares y, gracias a la concentración de las entregas en un único punto, reduce desplazamientos de vehículos de reparto y, por tanto, de emisiones de gases.

Además, los usuarios de Citypaq disponen de un plazo de cinco días para recoger sus paquetes. Sin embargo, este periodo no se suele agotar ya que los compradores acuden a por sus compras en un plazo medio inferior de 18 horas desde que se realiza el depósito del paquete, momento en el que llega un mensaje al destinatario. En el caso de que el envío no se recoja en el periodo de 5 días, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante 15 días adicionales en la oficina.