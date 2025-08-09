La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Turismos aparcados de uno de las zonas de carga y descarga del centro de la ciudad. Javier Carrión / AGM

El control del uso de las zonas de carga y descarga de Murcia se retrasa hasta octubre

El Ayuntamiento sigue con el registro de los vehículos industriales que podrán estacionar en estos espacios mediante tiques virtuales

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:12

Un control que tendrá que esperar. Venía la nueva Ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado de Murcia -ahora SER y antes conocida como la ORA ... - a racionalizar el uso de un espacio público cada vez más saturado. Así lo establece, al menos, la exposición de motivos de una norma que se encuentra en vigor desde comienzos del pasado mes de julio. Son las zonas de carga y descarga una de las áreas reguladas que más han sufrido con la desaparición de las más de 2.000 plazas de aparcamiento que trajeron consigo las obras de movilidad. Y es que muchos conductores las ocupan, no con fines profesionales, sino como simples vías de escape ante la escasez de estacionamientos en superficie. Esta circunstancia puede comprobarse durante estos días en las calles del centro de la capital, en las que estos espacios rayados de amarillo lucen atestados de turismos.

