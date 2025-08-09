El control del uso de las zonas de carga y descarga de Murcia se retrasa hasta octubre

Un control que tendrá que esperar. Venía la nueva Ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado de Murcia -ahora SER y antes conocida como la ORA ... - a racionalizar el uso de un espacio público cada vez más saturado. Así lo establece, al menos, la exposición de motivos de una norma que se encuentra en vigor desde comienzos del pasado mes de julio. Son las zonas de carga y descarga una de las áreas reguladas que más han sufrido con la desaparición de las más de 2.000 plazas de aparcamiento que trajeron consigo las obras de movilidad. Y es que muchos conductores las ocupan, no con fines profesionales, sino como simples vías de escape ante la escasez de estacionamientos en superficie. Esta circunstancia puede comprobarse durante estos días en las calles del centro de la capital, en las que estos espacios rayados de amarillo lucen atestados de turismos.

No ha sido nunca el Ayuntamiento de Murcia excesivamente estricto a la hora de fiscalizar el adecuado uso de un recurso imprescindible para el desarrollo ordenado de ciertas actividades económicas, como las del sector de la logística y la distribución. Quizás no ha contado con herramientas para ello, al menos hasta ahora, ya que la nueva ordenanza SER viene a resolver esta cuestión. Sin embargo, no será hasta octubre cuando los controladores del servicio de estacionamiento regulado, dependientes de la Urbanizadora Municipal (Urbamusa) empiecen a comprobar de manera efectiva el adecuado uso de estos espacios, según confirman fuentes municipales.

Cierto es que este nuevo régimen de funcionamiento debía estar operativo desde la entrada en vigor de la nueva norma. Pero precisan las mismas fuentes que hasta la aprobación y entrada en vigor de esta no había sido posible poner en marcha el proceso de registro para las empresas y autónomos destinatarios de esta medida. Destacan desde la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación que los procesos de alta en el listado correspondiente, que pueden realizarse de manera 'online' o presencial, avanzan a buen ritmo.

No obstante, el Consistorio pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre una campaña informativa para dar un último empujón a los registros, que incluirá la colocación de folletos en los parabrisas de los vehículos estacionados en zonas de carga y descarga. Hay que recordar que una vez que comience la fiscalización del uso de estas áreas por parte de los controladores SER, será necesario que todos profesionales que hagan uso de ellas -mediante sus vehículos industriales- se encuentren incluidos en el sistema y obtengan un tique telemático y gratuito a través de la correspondiente aplicación móvil.

Dicho tique tendrá una duración de 15 minutos y podrá prorrogarse sucesivamente tantas veces como sea necesario hasta el tiempo máximo establecido en la señalización vertical correspondiente a cada reserva. En caso contrario, aquellos que estacionen en estas áreas se exponen a una multa económica y a la posible retirada del vehículo mediante el servicio de grúa.

Además, continúa durante este mes la campaña de registro de los vehículos de residentes para el uso de la zona naranja, los cuales tienen prorrogadas las autorizaciones anteriores a la nueva ordenanza hasta el 1 de septiembre.